Під водою ще залишаються живі пасажири затонулого лайнера
02:11, 15 січня 2012Разное
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Рятувальники намагаються дістати двох
НазатонуломуіталійськомусудніCosta Concordiaвиявилидвохлюдей- чоловіка іжінку, протерятувальникине можуть їхдістати, повідомляєAFPз посиланнямнарятувальніслужби Італії.
За данимиагентства, людивідповідають насигналирятувальників,однак витягтиїх заварійногокруїзноголайнерапоки невдається.
СудноCosta Concordia, набортуякогоперебувалипонад 4200осіб, зазналоаваріїпоблизу островаДжильї(Giglio)біля узбережжяТоскани.Врезультаті мінімум троєлюдейзагинули, неменше 67постраждали.
Сьогодніводолазивиявили "чорнускриньку"круїзноголайнера,якамаєміститипереговори членівкоманди,що можедопомогтивстановити причиникатастрофи.
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