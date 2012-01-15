Під водою ще залишаються живі пасажири затонулого лайнера

02:11, 15 січня 2012
Разное
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Рятувальники намагаються дістати двох

НазатонуломуіталійськомусудніCosta Concordiaвиявилидвохлюдей- чоловіка іжінку, протерятувальникине можуть їхдістати, повідомляєAFPз посиланнямнарятувальніслужби Італії.

За данимиагентства, людивідповідають насигналирятувальників,однак витягтиїх заварійногокруїзноголайнерапоки невдається.

СудноCosta Concordia, набортуякогоперебувалипонад 4200осіб, зазналоаваріїпоблизу островаДжильї(Giglio)біля узбережжяТоскани.Врезультаті мінімум троєлюдейзагинули, неменше 67постраждали.

Сьогодніводолазивиявили "чорнускриньку"круїзноголайнера,якамаєміститипереговори членівкоманди,що можедопомогтивстановити причиникатастрофи.

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