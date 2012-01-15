Оскароносного актора збила машина

Американського актора Джина Хекмена госпіталізували після того, як його збив пікап, повідомляє Lenta.ruз посиланням на Associated Press. Інцидент стався на архіпелазі Флорида-Кіс на південному сході США в той момент, коли 81-річний Хекмен здійснював велосипедну прогулянку.

Незважаючи на те, що на акторові не було шолома, йому вдалося уникнути серйозних травм і незабаром залишити лікарню, зазначає The Daily Mail. Спочатку повідомлялося, що у Хекмена діагностували травму голови, однак згодом ці відомості не отримали підтвердження. За твердженнями особистого публіциста Хекмена Сьюзен Мадор, актор відбувся синцями та подряпинами. Відомостей про притягнення до відповідальності водія машини, яка збила Хекмена, не надходило.

Джин Хекмен за свою кар`єру зіграв у десятках фільмів. За ролі в картинах "Французький зв`язковий" і "Непрощений" він був удостоєний премії "Оскар". Також Хекмен відомий як виконавець ролі лиходія Лекса Лютора у фільмах про Супермена. У 2004 році Хекмен оголосив про закінчення акторської кар`єри і зосередився на літературній праці.