Податок на сміття допоможе впоратись із звалищами

У Гонконгу на кожного мешканця 921 кг

Влада Гонконгуплануєввестиподатокна сміття,повідомляєЛента.ру.Передбачається,що розмірмайбутнього податкудлягромадян залежатимевід кількостісміття,яке вонивикидають.Ідеюуряду вжепідтримализахисники довкілля.



Аналогічнийподаток вжедієвЯпонії, ПівденнійКореї, НовійЗеландії танаТайвані.Гонконзькавлада розраховує,що введенняподатку допоможевпоратисязі зростаням сміттєзвалищ.НиніГонконгвиробляєблизько 19 тисячтоннсміттяна добу,прицьомупереробляєтьсятільки 52відсотка цього обсягу.



ЗаоцінкамиOrganisation for Economic Cooperation and Development, щорікнакожногожителяГонконгуприпадає в середньому921кілограмсміття.Дляпорівняння,вЯпоніїаналогічнийпоказникстановить 410,ав ПівденнійКореї- 380кілограмів.

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