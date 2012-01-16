Ви часто зустрічали багатого рядового міліціонера?

Новини про те, що українську міліцію можуть перейменувати в поліцію, стають наполегливішими. Про це з різною періодичністю вже рік заявляє той чи інший нардеп, який мав відношення до правоохоронних структур. Свого часу я, будучи старшим лейтенантом міліції, відстоював необхідність її перейменування в поліцію і, вимагаючи цього, навіть років так двадцять тому виходив на протести. За великим рахунком, якщо говорити про перспективу, то я і зараз вважаю, що з часом це перейменування зробити потрібно. Міліція - це, за первісним задумом її творців, «озброєний загін народу», і ця назва не відображає суті призначення цієї правоохоронної структури. Зараз міліція залишилася в Україні та Білорусі. Тому сам задум правильний. Але наскільки він своєчасний, давайте поміркуємо разом.

Перейменування, за попередніми розрахунками, коштуватиме два мільярди гривень. Адже там треба поміняти бланки (купа грошей), форму всім змінити. Це, на хвилинку, 183 тисячі міліціонерів. Ну, змінимо назву. Видамо форму. І що?

З 2007 року зарплата міліціонерів не підвищувалася. У міліціонера оклад - 460 гривень. І для того, щоб підвищити йому зарплату, зовсім не обов`язково міняти міліцію на поліцію. Достатньо внести доповнення до постанови Кабміну 1294. Співробітники міліції повинні отримувати на 30-40% відсотків більше, ніж держслужбовець відповідного рангу. Це зрозуміло - він має обмеження: він не може страйкувати, не може підробляти...

Перейменування служби і підвищення зарплати не перебувають у причинно-наслідковому зв`язку. У 1992 році, коли я був молодшим, вважав, що перейменування багато що вирішить. Зараз ми «менти», а потім стануть називати «понтами» - і тоді заживемо! Нісенітниця... Правоохоронна система вимагає глибоких змін. Зарплату підвищувати треба. При нормальній зарплаті ми зможемо набирати нормальних людей. Свого часу покійний генерал Кравченко говорив мені, що потрібно в кожному райцентрі зробити інститут МВС - і до нас підуть нормальні люди. А я і йому говорив, що сам факт створення профільного інституту проблем не вирішить, ми не повинні набирати до МВС людей, які навіть у слові «дебіл» роблять помилки. Звичайно, ситуація ускладнюється ще й тим, що в органах вичистили середню ланку. З приходом кожного наступного президента в МВС проводилися зачистки. Для міліціонера вважалося, що служити при колишньому президенті - це все одно, що перебувати на окупованій території. Зачищали. У результаті в МВС залишилися або хлопчики, або пенсіонери (старий віл борозни не псує), але потрібні люди середніх років. Проблема, яку можна вирішити. Але, як я сказав вище, потрібна зарплата.

По-друге, МВС потрібне створення окремої професійної піар-служби. Хтось мені уїдливо зауважує, що, мовляв, як у Росії, будете замість реформи створювати хвалебні фільми про ментів? А я вам скажу. Міліція навіть в нинішньому складі робить дуже багато важливої ​​роботи. І зовсім не вміє розповісти про свої досягнення. Останні злочини у Донецьку, Дніпропетровську розкрили швидко. Просто кожен журналіст жадібно накидається на новини типу «міліція катує», «міліція вбила». Причому в цьому випадку не йде за коментарем до адвоката міліціонера, а допомагає винятково постраждалим. Вибачте за нагадування, смерть журналіста Віталія Розвадовського розкрили протягом години. Журналісти кажуть, що всі міліціонери корумповані. Але це така ж правда, як і те, що всі журналісти - продажні. Хоча сам особисто вірю, добросовісні журналісти є.

Ви часто зустрічали багатого міліціонера? (Начальники УВС не в рахунок. Начальники будь-яких відомств живуть добре). Хто цьому рядовому міліціонеру і за що дає гроші? Адже він нічого не вирішує. А може бути звільнений за звинуваченням в корупції навіть за те, що "грачує" ночами. Таким чином: реформа повинна бути комплексною, що передбачає зміни «каральної» функції МВС на сервісну, як це є у всьому світі. У всьому світі - охорона порядку, це послуга, просто оплачувана державою.

Отже. Зарплату піднімаємо. Найбільш одіозних персонажів звільняємо. На гроші, які хотіли пустити на перейменування відомства, встановлюємо у всіх кімнатами допитів камери спостереження. Відтворюємо відділення спецтравми, щоб люди з хворобами, до яких у правоохоронців є питання, спочатку проходили лікування, потім допитувалися. Запускаємо роботу піар-служби, яка повідомляє про розкриті злочини та чітко пояснює, якщо щось розкрити не зможе. Вважаю, що при такому розкладі проблема хабарів і жорстокої поведінки хай не відразу, але зникне. Ну а потім можна і перейменовувати відомство.

Григорій Кабанченко, один із засновників профспілки МВС