Американці призначили ціну за приватний політ на Місяць

Про це повідомляє РІА «Новости», посилаючись на журнал Wired.

Потенційними клієнтами компанії, до складу ради директорів якої входять кілька колишніх фахівців і менеджерів НАСА, будуть не багаті космічні туристи, а скоріше держави і уряди.

"Ми зможемо дати країнам можливість відправити на поверхню Місяця експедицію у складі двох чоловік", - заявив співзасновник компанії Алан Стерн (Alan Stern), колишній керівник управління наукових місій НАСА.

Він додав, що компанія вже веде переговори з кількома країнами "і на схід, і на захід" від США, натякнувши таким чином, що серед клієнтів може бути і Китай.

Golden Spike має намір слідувати бізнес-моделі, яку використовувала Росія в 1980-1990-і роки. Тоді астронавти з різних країн могли зробити подорож на станцію "Мир", проводити там наукові експерименти - за відповідну плату від їхніх урядів.

В останні 2,5 роки компанія розробляла архітектуру місії. На даний момент вона не розкриває своїх інвесторів, однак у числі її директорів і консультантів виявився венчурний капіталіст Естер Дайсон (Esther Dyson), а також мільйонер і колишній претендент на пост президента Ньют Гінгріч (Newt Gingrich).

Запуск всього проекту в цілому коштувативатиме, як очікується, 7-8 мільярдів доларів - у таку суму обійдеться розробка корабля і випробування.

Для скорочення витрат Golden Spike має намір вдаватися до партнерства з іншими аерокосмічними компаніями, використовувати існуючі ракети й кораблі. У кінцевому рахунку, з нуля буде потрібно створити лише місячний посадковий модуль і місячний скафандр.

Серед партнерів компанії - Masten Space Systems, де створюється космічний апарат з вертикальним зльотом і посадкою, а також Paragon Space Development, яка розробила системи життєзабезпечення і скафандри.

Експерти скептично ставляться до проекту, нагадуючи, що місячна програма "Аполлон" коштувала в нинішніх цінах майже 110 мільярдів доларів - приблизно 18 мільярдів за одну посадку.