Головне за день: огляд топ-новин

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Сьогодні розпочався Великий піст

Сьогодні у православних та греко-католиків розпочався Великий піст. Він триватиме сім тижнів до Великодня, який цього року святкуватимуть 5 травня.

У Казахстані ініціювали референдум про вихід з Митного союзу

У Казахстані опозиція ініціює загальнонаціональний референдум, на який будуть винесені питання про вихід республіки з Митного союзу (МС) і Єдиного економічного простору, про повернення державі приватизованих стратегічних підприємств, про заборону на будівництво атомної станції та про введення виборності акимів (глави адміністрації) усіх рівнів.

МЗС: Кочнєва повернулася до України

Громадянка України Анхар Кочнєва, яка утримувалася у заручниках на території Сирії, повернулася до України.

Кіпр спише з депозитів громадян і компаній майже 6 мільярдів євро

Кіпр погодився на одноразове стягування податку в розмірі 6,75% на вклади в банках об'ємом до 100 тисяч євро і 9,9% - на всі інші вклади. Кредитори також нададуть Кіпру 10 мільярдів євро. Це рішення має затвердити парламент. Втрати українців від введення податку на вклади у банках Кіпру можуть становити до 200 млн євро, заявив експерт. Голосування перенесли на вівторок.

Медведєв про членство України в МС: Або все, або нічого

Приєднання України до Митного союзу у форматі «3 +1» неможливе. Про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив на нараді з віце-прем'єрами.

Українці продовжують вимирати - залишилось 45 з половиною мільйонів

Кількість населення України з початку року скоротилася на 19,4 тис. осіб і на 1 лютого 2013 року становила 45 млн. 539 тис. 121 людина.

Рішення комісії: Власенко є захисником Тимошенко, а не адвокатом

Київська міська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури однозначно вважає, що Сергій Власенко у процесах проти екс-прем’єра Юлії Тимошенко виконує роль її захисника, а не адвоката.

Українці більше хочуть у ЄС, ніж у Митний союз (опитування)

Кількість прихильників вступу України до Європейського Союзу на 4% випереджає тих, хто виступає за членство у Митному союзі.

ЦВК вже призначила нового депутата на місце Власенка

Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народним депутатом Романа Стаднійчука замість Сергія Власенка, якого Вищий адміністративний суд України достроково позбавив повноважень. Місце нардепа Веревського зайняв регіонал Олександр Козуба.

У Києві різко збільшилася кількість хворих на грип

Головне управління державної санітарно-епідеміологічної служби в місті Києві інформує: за одинадцятий календарний тиждень поточного року (11-17 березня 2013 р.) зареєстровано 29 151 хворий на грип та ГРВІ, інтенсивний показник на 10 тисяч населення склав 103,6, що нижче епідемічного порогу в 1,7 раза (епідпоріг на 11-му тижні – 180,2 ).