Розпродаж товарів за 1 пенні

2 мільйони предметів за символічною ціною в 1 пенні запланував продати за 3 дні найбільший британський рітейлер Marks&Spenser. Так компанія святкує свій 125 день народження і намагатиметься відновити особливий статус, який похитнувся через кризу.

Спеціальна пропозиція складається з 60 позицій: біжутерія, шарфики, запонки, гаманці, краватки, шкарпетки, обкладинки для документів, кухонні рушники, кухлі, іграшки, нижня білизна і т.п. Є, правда, обмеження — не більше 5 предметів в одні руки. Першим покупцям додатково видали картки безкоштовної участі у розиграші 700 тисяч призів і 16 регіональних джек-потів по 12,5 тисяч фунтів кожен. При цьому 1,25 млн. фунтів, які будуть зібрані у ході розпродажу, направлять на благодійність на користь дітей.

До урочистого відкриття акції біля головного торгового центру мережі, розташованого на Oxford street поряд зі станцією лондонської підземки Marble Arch, зібрався натовп близько тисячі чоловік. Дехто зайняв чергу перед магазином ще о 5 ранку.

Перш ніж дати старт розпродажу, керівник компанії Стюард РОУЗ (Stuart ROSE) виголосив спіч: «Marks&Spenser був і залишається у серці Британії протягом 125 років. І ми віримо, що це варто відсвяткувати. Це був важкий рік для всіх нас, але наші люди настільки ситі усім цим, що ми хочемо подарувати їм справжню радість. M&S повертає Пенні Базар (Penny Bazaar)».

Розпродаж організовано таким чином, що можливість придбати що-небудь за безцінь отримали тільки ті, хто встиг. У перший день до обіду все було кінчено. Але за цей час у всіх 300 головних магазинах мережі по всій Великобританії, які беруть участь в акції, встигли побувати 900 тисяч чоловік, що втричі більше звичайного. 25 магазинів продали весь денний обсяг Penny Bazaar усього за 30 хвилин, 143 супермаркети — за годину. Як запевняють представники рітейлера, найшвидше розкупили запонки. До 11 ранку Penny Bazaar від M&S був головною темою у британському Twitter.

Довідка. Компанія M&S була заснована у 1884 році польським емігрантом, який народився у дореволюційній Росії, Майклом МАРКСОМ (Michael Marks), і стала першим британським рітейлером, який отримав прибуток в 1 млрд. фунтів. Власне М.МАРКС і почав свій бізнес з Penny Bazaar. На ринку Kirkgate у Лідсе він почав продавати дрібні товари для господарства і галантерею. Його девізом була фраза: «Не питайте ціну, це 1 пенні» (Dont ask the price, Its а penny). В асортименті були дерев`яні ложки, гудзики, голки, гачки, тканини, шкарпетки, заштопані шерстяні речі, тасьма.

У 1893 році М.МАРКС переїхав до Манчестера, де відкрив свій перший магазин. Сьогодні під логотипом M&S продаються продукти харчування, одяг, товари для дому. Цей бренд входить у п`ятірку найдорожчих у Британії. Проте напередодні святкування компанія тримала цілий ряд негативних оцінок. На думку експертів, головна її проблема після різкого зниження прибутків — втрата особливих позицій.

Після публікації річного звіту акції M&S на початку минулого тижня впали на 7,5%, а глава продуктового підрозділу компанії Стів ЕСОМ (Steve ESOM) вирішив достроково залишити свій пост, який він займав всього 1 рік.

BFM