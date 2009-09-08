Луганська область отримає понад 2,4 тис. тонн цукру

У Луганській області для вирішення так званої цукрової проблеми реалізують декілька урядових програм, за якими області виділено понад 2,4 тис. тонн цукру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в облдержадміністрації начальник Держінспекції з контролю за цінами в Луганській області Георгій ВІСКІН.

За його словами, частина цукру область отримала з Аграрного фонду. «На виході цей цукор повинен був коштувати не дорожче 4,20-4,30 грн./кг. Він був реалізований в кінці липня –на початку серпня в обласному центрі. На жаль, наші торгові підприємства отримали за цією програмою всього лише біля 60 тонн, що не допомогло знизити ціну", – сказав Г.ВІСКІН.

Також він повідомив, що на сьогоднішній день на всій території області реалізовано більше 634 тонн цукру. Постачальником є завод в Харківській області, який відпускає цукор за ціною 3,50 грн./кг. Оператор державного продовольчого резерву в області – "Ровеньківській комбінат хлібопродуктів" – робить надбавку 2% (7 коп.) плюс транспортні витрати.

За словами Г.ВІСКІНА, на кожній території є відповідальна особа, яка знаходиться в безпосередньому зв`язку з оператором Держрезерву і заздалегідь повідомляє населення, де і коли буде реалізований інтервенційний цукор.

«Цей цукор реалізується в Алчевську, Лісичанську, Луганську, Ровеньках, Первомайську, Краснодоні, Марківському, Міловському районах та інших містах і районах області за ціною 3,80 грн./кг", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України дозволив продавати населенню цукор з Державного продовольчого резерву через підприємства торгівлі, перелік яких визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади.

Торгова надбавка до ціни реалізації цукру не повинна перевищувати 15% відпускної для гурту ціни Аграрного фонду, незалежно від кількості посередників, які беруть участь в його реалізації населенню.

За інформацією міністра аграрної політики України Юрія МЕЛЬНИКА, Аграрний фонд і Держкомрезерв мають 50 тис. тонн цукру.