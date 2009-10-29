На Волині утилізують непридатну для вживання американську печінку

На Волині утилізують майже 75 тонн контрабандної печінки.

Таке рішення ухвалили на засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації, повідомили УНІАН у прес-службі ОДА.

Начальник головного управління ветеринарної медицини в області Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ поінформував, що з управління Служби безпеки України у Волинській області надійшли матеріали кримінальної справи за фактом контрабанди партії печінки яловичої мороженої, загальною вагою 74,861 тонн.

Досудове слідство встановило, що під час контрабандного переміщення через митний кордон України в зоні діяльності Ягодинської митниці вантажу „печінки яловичої мороженої” до митного оформлення подали документи на партію курячих каркасів морожених. Документи містили неправдиві дані щодо дійсного найменування, кількості, вартості, асортименту вантажу, його відправника та отримувача. Також на затриманий вантаж відсутні документи, які підтверджують його походження, якість та безпеку. Представник управління Служби безпеки України у Волинській області повідомив, що ця партія печінки почала свій шлях до нашого кордону з двох американських фірм у штатах Техас та Арканзас (США).

Таким чином, відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 833 для дослідження в державну лабораторію ветеринарної медицини приймаються зразки сировини та продукції тваринного походження, завезеної в Україну офіційно та при наявності відповідних супровідних документів, що засвідчують їх безпечність та епізоотичне благополуччя території, з якої вони походять. Отже, дана продукція не може бути використана для вживання людьми після проведення відповідної переробки, а також для згодовування тваринам без переробки або після проведення переробки, оскільки на неї відсутні ветеринарні документи, що засвідчують її походження та ветеринарне благополуччя території, з якої вона походить. Тому, згідно зі ст. 1 Закону України “Про вилучення з обігу, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції” та ст. 36 ч. 5 Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів”, вказана продукція є небезпечною та підлягає утилізації.

Відтак, комісія вирішила вилучену контрабандну печінку утилізувати на атестованих підприємствах з переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції.