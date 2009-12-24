Німці знову почали заощаджувати на чорний день

Споживацький клімат найбагатшої економіки Європи погіршується. Німці надто обережно спорожнюють перед Різдвом свої кишені. Вищі ціни на енергоносії та страх втратити роботу - ось що, передусім, псує шопінг.

Після різдвяних закупівель мешканці ФРН відкладуть подалі свої гаманці та знову охоронятимуть заощадження. У новий рік більшість вступить з традиційною німецькою зваженістю, в швидке завершення кризи ніхто не вірить. Ця економність – вже привід для серйозного занепокоєння економістів.

«Ми не повинні втішатися ознакам стабільності. Верхню точку ще не пройдено. Економіка досі шкутильгає і маленькими кроками вибирається з жалюгідного становища»,- такий погляд експерта німецького дослідного інституту ifo Клауса АББЕРҐЕРА.

Ще існують, за словами К.АББЕРҐЕРА, такі ризики, як прогнозоване зростання безробіття та затримка видачі кредитів багатьма банками, нові банкрутства компаній та закінчення дії державної програми підтримки кон’юнктури. При цьому безробіття, як відчувають експерти з кон’юнктури, стане 2010 року головною загрозою на шляху підйому найбільшого народного господарства Європи.

«Настрій споживачів буде гіршим, ніж 2009 року. GfK очікує стагнації приватного споживання: не буде ані підйому, ані катастрофічного спаду. Безробіття зростатиме, але в межах того, що ми очікували півроку тому. Якщо ж середня кількість безробітних вийде за 4,1 мільйона осіб, то доведеться важко»,- зазначив керівник Товариства з дослідження споживачів - GfK - Клаус ВЮББЕНГОРСТ в інтерв’ю dpa.

Дослідник додає, споживання буде «ахіллесовою п’ятою» наступного року. Навіть ті, кого не торкнулось безробіття, радше заощаджуватимуть, аніж витрачатимуть гроші, «перед гіпотетичною загрозою втрати роботи».

Ще одна, за висновками аналітиків GfK, причина неохоти кидатися грошима – німецьких громадян попередили про зростання цін на опалення, газ та електроенегрію, а також про подорожчання бензину. Ось чому вони й змушені відкладати гроші на «чорний день», замість того, щоб ходити по магазинах, припускає співробітник соціологічної фірми GfK Рольф БЮРКЛЬ.

Втім, варто дочекатися, коли підприємства оприлюднюватимуть підсумки своєї діяльності в першому кварталі 2010 року, вважають в GfK. Тоді, не виключено, й настрій пересічних споживачів схилиться в бік оптимізму.

“Німецька хвиля”