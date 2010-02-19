У Криму виробили систему «зірковості» готелів із заниженими вимогами

Кримська асоціація туристичних агентств (КАТА) розпочала роботу з визначення приблизної зірковості об’єктів розміщення півострова за власною системою, схваленою комісією Верховної Ради АР Крим по туризму.

Як повідомляє тижневик «Коментарі:», готельєрам пропонують одержати сертифікат, що свідчить про присвоєння об’єкту тієї чи іншої орієнтовної категорії, що потім можна буде використовувати в системах онлайн-бронювання і власній інформаційно-рекламній продукції. Фактично, сертифікат може стати альтернативою для власників готелів, які не готові пройти державну сертифікацію з національного стандарту.

Орієнтовна зірковість визначається в шести параметрах: зручність розташування, якість розміщення, харчування, інфраструктура, оздоровлення і ступінь озеленення.

Сьогодні про готовність оформити сертифікати на одержання зірковості заявило вже близько двох десятків готельєрів.

На думку виконавчого директора Кримської асоціації туристичних агентств Марини БЕРЕСНЄВОЇ, ця методика дозволяє об’єктам вийти з тіні й показувати себе більш цивілізовано.

Однак керівник кримського відділення Туристичної асоціації України В’ячеслав ХАЧАТУРЯН вважає, що сертифікація повинна бути прерогативою держави, а не приватних структур і громадських організацій, оскільки, присвоюючи зірки, держава може гарантувати одержання туристом повного обсягу передбачених послуг.

Як пишуть «Коментарі:», вимоги «Комітету зірковості» Кримської асоціації туристичних агентств значно відрізняються від державних норм. Так, у ДСТУ 4269 (у якому перелічено вимоги до готелів усіх категорій) 134 пункти, тоді як у “Комітету зірковості” КАТА їх близько тридцяти.

У державному стандарті містяться вимоги з облаштованості території (щодо вивіски, входу в готель і ресторан, автостоянки), громадських приміщень, широкі вимоги щодо технічної та інвентарної оснащеності номерів, їх санітарного стану, наявності об’єктів харчування та інших приміщень із надання послуг тощо. За держстандартами навіть будинок готелю повинен органічно вписуватися в архітектурний ансамбль вулиці (площі), а його фасад повинен відповідати певному архітектурному стилю. Водночас у запитах КАТА, зазначає видання, міститься лише кілька ключових параметрів. Так, приміром, у вимогах загальної орієнтовної зірковості до найпоширенішої категорії готелів - тризіркової - у пункті зручності позначені туалет, умивальник і душ (або ванна), наявність мила й шампуню. Держстандарт зазначає на необхідності 15 предметів інвентарю і санітарно-гігієнічного оснащення, починаючи від дзеркала над умивальником і закінчуючи лазневою шапочкою на кожного гостя.

Як відзначають «Коментарі:», з одного боку, сертифікація в приватних структурах стає альтернативою для готельєрів, які з фінансових та інших міркувань не готові іти на сертифікацію державну, а з другого - це може дискредитувати державну систему сертифікації, дезорієнтувати заможних туристів і, зрештою, негативно відбитися на іміджі курорту в цілому.

Зараз зірки національного держстандарту у Криму мають 15 об’єктів розміщення.