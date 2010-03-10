Зниження відсотків за кредитами можливе не раніше 2011 року

Банківська система України ще дуже далека від формування справедливого рівня резервів загалом по системі, тому чекати принципового зниження процентної політики можна не раніше 2011 р.

Таку думку висловив голова правління ПАТ "Дочірній Банк Ощадбанку Росії" Ігор ЮШКО під час інтернет-конференції.

При цьому банкір відзначив, що найближчим часом немає можливості масового іпотечного кредитування з боку банківської системи. Однією з причин І.ЮШКО назвав відсутність довгострокових ресурсів у гривні. «Таким джерелом можуть бути тільки фонди соціального страхування і недержавні пенсійні фонди. На жаль, незважаючи на те, що законодавство про пенсійну реформу було прийняте ще в 2002 році, фактичної реформи не відбулося. Тобто пенсійної реформи другого рівня на сьогоднішній день немає», - сказав експерт. Водночас, ефект після реформи можливий тільки через три роки.

«Наступною необхідною умовою для відродження цивілізованого ринку іпотеки є створення інфраструктури цього ринку. Єдиний електронний кадастр землі, Електронне бюро технічної інвентаризації», - відзначив І.ЮШКО. За його словами, процедура повинна бути прозорою як для банків, так і для позичальників. Повинні запрацювати Бюро кредитних історій, необхідно законодавчо зрівняти в правах кредиторів і позичальників, банки та вкладників.

Банкір також відзначив, що реальний об`єм проблемних іпотечних кредитів на сьогодні оцінити досить складно через відсутність надійної статистичної інформації. Крім того, під іпотеку також потрапляють земельні ділянки, де значна частина договорів мала спекулятивний або підприємницький характер, і повинна розглядатися окремо від класичної іпотеки житла.