На Донеччині споживачам повернули 1,3 млн. грн. за неякісні товари

У Донецькій області в 2009 році споживачам повернули понад 1,3 млн. грн. вартості неякісних товарів і послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Головному обласному управлінні у справах захисту прав споживачів.

Згідно з повідомленням, за минулий рік в управління від жителів регіону надійшло близько 3 тис. скарг, і 90% з них були розглянуті на користь споживача, їм повернули вартість неякісного товару і послуг на суму понад 1 млн. 300 тис. грн.

У повідомленні також зазначили, що в 2009 році управлінням регулярно проводилася попереджувальна і профілактична робота, здійснювалися планові перевірки підприємств торгівлі, громадського харчування і сфери послуг. Так, в 2009 році було перевірено понад 5 тис. підприємств. Порушення законодавства про захист прав споживача і правил торгового обслуговування виявлялися практично в кожному (у 94%) перевіреному підприємстві. Було встановлено 56,5 тис. порушень вимог чинного законодавства. До адміністративної відповідальності притягнуто 4986 осіб, загальна сума штрафів склала 702 тис. грн.

До господарюючих суб`єктів-порушників застосовані економічні санкції на суму 2 млн. 434 тис. грн. Таким чином, в 2009 році до бюджету країни додатково надійшли 3 млн. 136 тис. грн., підкреслили в облуправління у справах захисту прав споживачів.

Крім того, в результаті перевірок для відповідного реагування було направлено правоохоронним органам 70 матеріалів, органам державного контролю – 109, органам місцевого самоврядування – 312. Було тимчасово припинено виробництво і реалізацію неякісних, небезпечних, фальсифікованих товарів в 307 тис. випадків.

У кожному з перевірених міст і районів області всюди встановлювалися факти реалізації товарів неналежної якості, з закінченими термінами придатності, без сертифікатів відповідності.