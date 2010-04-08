Більше 40% людей впевнені, що ЗНО є чеснішим за вступні іспити

41% громадян впевнені, що зовнішнє незалежне оцінювання є більш чесним способом відбору випускників шкіл при вступі до вищих навчальних закладів, ніж вступні іспити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування Фонду “Демократичні ініціативи” та Київського міжнародного інституту соціології, оприлюднені на прес-конференції.

Згідно з результатами, протилежної думки дотримуються 32% опитаних.

Особливо схильні надавати перевагу системі вступу за результатами ЗНО ті, чиї діти чи діти знайомих вступали до ВНЗ за результатами тестування (52%), 25% опитаних з цієї категорії надають перевагу системі вступу за екзаменами. Також серед тих, чиї діти чи діти знайомих вступали до ВНЗ за результатами ЗНО, повністю чи переважно задоволені тим, як воно проводилось, 70%, переважно чи повністю не задоволені – 21%.

Основними позитивами ЗНО населення вважає те, що ЗНО ставить усіх у рівні умови (згодні з цим 50%, не згодні – 25%), що ЗНО дало змогу обдарованим дітям вступати до будь-якого ВНЗ, навіть найпрестижнішого (згодні з цим 48%, не згодні 25%), що ЗНО зменшило рівень корупції при вступі до ВНЗ (згодні з цим 43%, не згодні 28%), що впровадження ЗНО стало кроком до справедливості у державі (згодні з цим 40%, не згодні 27%).

Опитування проводилось впродовж 19 березня - 2 квітня, опитано 1226 респондентів, похибка не перевищує 3%.