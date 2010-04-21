Винарі проти підвищення акцизу на кріплені вина

Підвищення акцизу на кріплені вина призведе до зменшення надходжень до бюджету від цієї галузі, вважають винарі.

Як сказав на прес-конференції в УНІАН віце-президент Асоціації «Виноградарі і винарі України» Вячеслав ПОНОМАРЬОВ, «емпіричним, дослідним шляхом це вже підтверджено, - підвищення акцизів нічого не дає для бюджету, принаймні, надходжень від вин. Така специфіка галузі».

Він нагадав, що з 1 липня 2004 року відбулося підвищення акцизів на вино приблизно в 2 рази, що призвело до зниження надходжень до бюджету за результатами 2004 року від виноробства в 1,5 разу. Крім того, галузь виходила на попередні показники після скасування цього підвищення три роки, після чого надходження до бюджету почали збільшуватися.

У свою чергу директор Асоціації «Виноградарі і винарі України» Сергій ПЕТРЕНКО заявив, що підвищення акцизу на кріплені вина стане причиною подорожчання виробництва решти двох груп вин, що зробить ці вина неконкурентними на внутрішньому ринку.

Він пояснив, що при виробництві марочних, десертних виноматеріалів, а також шампанських виноматеріалів, частина сусла (20-25%) за технологією використовується для виробництва ординарних кріплених і десертних виноматеріалів, які можуть реалізовуватися лише як кріплені й десертні вина. Якщо зруйнувати процес виробництва кріплених вин, то підприємства втратять не лише доходи, але й необхідні будуть додаткові витрати на утилізацію залишкового сусла.

Представник Національного інституту винограду і вина «Магарач» Ірина МАТЧИНА у свою чергу відзначила: «Зі зростанням ставок акцизного збору на натуральні кріплені вина можна чекати переведення попиту на горілку – більш міцний алкогольний напій, що спричинить негативні соціальні наслідки».

Учасники прес-конференції висловили єдину думку, що пропозиції уряду з підвищення акцизу на кріплені вина спрямовані на перерозподіл ринку алкоголю, витіснення вина з вітчизняного ринку. Для одночасного наповнення Держбюджету і збереження вітчизняного виноградарства і виноробства пропонується ввести рівномірне підвищення акцизу на всі види підакцизних товарів на 23,3%.