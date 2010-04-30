На Волині не відповідали стандартам понад 20% нафтопродуктів

Протягом квітня 2010 року фахівці ДП "Волиньстандартметрологія" спільно із Управлінням у справах захисту прав споживачів у Волинській області перевірили якість 34 зразків нафтопродуктів, що реалізовувались в гуртовій та роздрібній торгівлі регіону. Вимогам стандартів не відповідало – 7 зразків (20,5%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, відібрані зразки нафтопродуктів (бензин марок А-95, А-92, «Mustang 95», «Mustang 100» та дизельне паливо) досліджували щодо відповідності вимогам нормативних документів (НД): ДСТУ 3868-99 «Паливо дизельне. Технічні умови», ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні. Технічні умови», ДСТУ 4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови», ДСТУ 4840:2007 «Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови».

На двох підприємствах (гуртова торгівля) було забраковано одну партію дизельного палива (ЕН–590 сорт С вид ІІ), яке не відповідало вимогам ДСТУ 4840 за показником "вміст сірки" (при нормі не більше ніж 50 мг/кг фактично встановлено 137 мг/кг), а також одну партію бензину марки А-95, який не відповідав вимогам ДСТУ 4063 за показником "октанове число за дослідним методом" (при нормі не менше ніж 95,0 фактично встановлено 91,4).

У роздрібній торгівлі нафтопродуктами на автозаправних станціях (АЗС) було виявлено порушення та заборонено до реалізації три партії дизельного палива, яке не відповідало стандарту за показником "температура застигання" (при нормі не вище ніж –25ºС фактично встановлено –16ºС ). Перевірене дизельне паливо ЕН–590 сорт F вид ІІ не відповідало вимогам ДСТУ 4840 за показником "вміст сірки" (при нормі не більше ніж 50 мг/кг фактично встановлено 476 мг/кг); дизельне паливо підвищеної якості "Євро" марка С вид ІІ не відповідало вимогам ДСТУ 4840 за показником "вміст сірки" (при нормі не більше ніж 50 мг/кг фактично встановлено 580 мг/кг). Також забраковано дві партії бензину марки А-95 на двох АЗС через невідповідність НД за показником "октанове число за дослідним методом" (при нормі не менше 95,0 фактично встановлено 94,5 та 94,7).

За реалізацію неякісних нафтопродуктів до суб’єктів підприємницької діяльності застосовано штрафні санкції на загальну суму 42 тис. грн., до адміністративної відповідальності притягнуто 5 посадових осіб (сума штрафів складає 901 грн.). Заборонено реалізацію 7 партій нафтопродуктів, що складає 54248 літрів.

Інформацію щодо результатів перевірок направлено до Волинської обласної державної адміністрації та прокуратури Волинської області.