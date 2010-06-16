Німці стають біднішими

Соціальна прірва у Німеччині знову стала більшою. За результатами дослідження Німецького інституту економічних досліджень DIW у Берліні, багатії багатіють, бідні – біднішають. Середній клас – «лише 60 відсотків».

Уже 10 років поспіль експерти DIW спостерігають у Німеччині розшарування суспільства за рівнем доходів. За період від 2000 до 2009 року кількість бідних серед 82 мільйонів німців зросла від 18 до майже 22 відсотків. Водночас середній дохід тих, кого називають «бідними», знизився з урахуванням інфляції від 680 до 677 євро.

Для українців ця сума може виглядати великою. Але вчені DIW визначають «бідних» і «багатих» за власною формулою, що пов’язана із середнім доходом на душу населення. 2005 року цей середній дохід становив 1229 євро «чистими», тобто після вирахування податків та соціальних виплат. «Бідним» вважається той, хто щомісяця має в гаманці менше 70 відсотків цієї суми, тобто менше 860 євро. Відповідно, «багатим» може називати себе німець, який має понад 150 відсотків названої суми – 1844 євро на місяць або більше.

До речі, доходи заможних німців та середнього класу збільшилися. Для порівняння: середній дохід заможних німців збільшився від 2 тисяч 569 євро до 2 тисяч 672 євро. Їх частка серед населення – 16,8 відсотка.

"Це означає, що найбідніші не лише стали ще біднішими, а що це тенденція", - пишуть у доповіді вчені Інституту економічних досліджень.

Ще одне їхнє спостереження – у Німеччині зменшується середній клас. Якщо 2000 року до цієї категорії зараховували 64 відсотки німців, то зараз їх на чотири відсотки менше. Дохід середнього класу становить, за оцінками DIW, одну тисячу 311 євро на місяць.

Вчені називають це «загрозливою тенденцією». Дедалі більше німців бояться втратити дохід, а з ним – суспільний статус. Страх втратити роботу взагалі головне побоювання німців. За цим показником вони випереджають інші європейські країни.

Причиною збідніння населення Німеччини експерти називають ситуацію на ринку праці: чим вищий рівень безробіття, тим більше бідних. У наступні роки ситуація навряд чи покращиться. Швидше, навпаки. Ухвалений нещодавно урядом ФРН пакет заощадження призведе до збільшення кількості бідних, прогнозують економісти в Берліні.

“Німецька хвиля”