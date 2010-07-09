У Донецьку на одне робоче місце претендують 5 безробітних

У Донецьку на сьогоднішній день на одне робоче місце претендують майже 5 незайнятих громадян, офіційно зареєстрованих в міському центрі зайнятості.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Донецької міськради з посиланням на міський центр зайнятості. Згідно з повідомленням, станом на 1 липня чисельність незайнятих громадян, що перебувають на обліку в Донецькому міському центрі зайнятості, становить 4 тис. чоловік, зокрема службовці - 2,6 тис., особи робочих професій - 1,2 тис., особи без професій - 0,2 тис.

В той же час, потреба підприємств, установ і організацій Донецька в працівниках на 1 липня становить 861 людину, зокрема службовців - 318, робочих професій - 433, для осіб без професії -110 осіб.

У повідомленні також наголошується, що в січні - червні 2010 року послугами Донецької міської служби зайнятості скористалися 11,6 тис. незайнятих громадян, зокрема 6,7 тис. жінок, 5,9 тис. молодь у віці до 35 років.

За перше півріччя 2010 року Донецьким міським центром зайнятості було працевлаштовано 3,7 тис. чоловік з числа незайнятого населення.

За направленням служби зайнятості в 2010 році 1,2 тис. чоловік проходили професійне навчання. У оплачуваних громадських роботах, організованих службою зайнятості, взяли участь 1,4 тис. осіб.