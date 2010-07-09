У Севастополі забракували 11% перевірених продуктів

Протягом першого півріччя 2010 року фахівці державного нагляду ДП „Севастопольстандартметрологія” провели 71 перевірку суб’єктів підприємницької діяльності щодо додержання стандартів, норм та правил. Вартість перевіреної продукції склала 3 млн. 733 тис. грн., вимогам нормативної документації не відповідала продукція на суму 411 тис. грн. (11%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Серед забракованої продукції була рибна продукція, напівфабрикати заморожені, борошно пшеничне, хлібобулочні вироби, вироби кондитерські, кулінарна, алкогольна, консервована продукція, вода питна та дистильована, свіжі овочі, овочеві закуски, нафтопродукти, комп`ютерна техніка, ПЕТФ-тара, пакети з полімерних матеріалів, вироби ПВХ, бетоні суміші, меблі, щебеневий матеріал, швейні вироби та інше.

За повідомленням, основними порушеннями, виявленими під час перевірок, стали: відсутність нормативної чи технологічної документації; порушення вимог за фізико-хімічними показниками; порушення періодичності контролю показників якості та безпеки готової продукції; незадовільне маркування, пакування споживчої тари.

За результатами перевірок підприємствам, що порушили вимоги НД і законодавчих актів, видано 68 приписів про заборону реалізації партій продукції, 67 приписів про заборону випуску та реалізації продукції, 62 постанови про накладення штрафів на загальну суму 43,6 тис. грн. До адміністративної відповідальності притягнуто 21 особу, якій видано постанови про накладення адміністративних штрафів на суму 11,2 тис. грн.