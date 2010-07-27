В Україні працює 88% пляжів

На сьогодні в Україні працює 796 (88,2 %) пляжів – 750 на морському та 46 на річковому узбережжі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

За повідомленням, всього має діяти 902 пляжі та рекреаційні зони у АР Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, м.Севастополь, які мають вихід до морського узбережжя. З них 847 - морських і 55 - річкових, включаючи зони міста Київ на річці Дніпро.

Прес-служба повідомляє, що фахівці Держсанепідслужби здійснюють постійний лабораторний контроль за якістю морської і річкової води. За попередній тиждень досліджено 417 проб води, з них 331 (79 %) проб морської та 86 – річкової. При цьому 2,2 % (9) проб води, що були досліджені, не відповідають вимогам стандарту на мікробне забруднення за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) тощо. Найбільша кількість невідповідних проб за цей період припадає на річкову воду – 3,5 % із 86 досліджених проб (морська вода – 1,8 % із 331).

У Києві на сьогодні працюють всі 12 пляжів та зон відпочинку на Дніпрі, з них 8 пляжів не мають офіційних дозволів на відкриття. Офіційно відкрито 4 пляжі: «Дитячий» у Гідропарку Дніпровського району, «Чорторий» у ПКіВ Дружби народів Деснянського району, «Райдуга» і «Тельбін» на озерах у Дніпровському районі. Досліджено 22 проби річкової води. Відхилень від гігієнічних норм не виявлено.

В АР Крим працює 323 із 338 пляжів, решта не відкриті через відсутність дозвільних документів. Заборонено купання на 3 пляжах у с.Рибачому, с.Малореченському, с.Сонячногірському та на пляжі санаторію ВВС у м. Судак через виявлені перевищення допустимої норми вмісту кишкової палички (індекс ЛКП – 24 тис. при нормі до 5 тис.). Ці пляжі перебувають під наглядом санепідслужби.

У м.Севастополь працюють 7 пляжів: 5 пляжів та 2 зони рекреації «Любимівка», «Золотий пляж» у Балаклаві. Через незадовільний санітарно-технічний стан облаштування території закрито пляж «Омега».

В Одеській області з 21 діючого пляжу працюють 19 морських у м.Одеса та приморських районах. Через незадовільний санітарно-технічний стан облаштування території закрито 2 пляжі: «Чорноморка» у м.Одеса та річковий пляж у м.Кілія. Відхилень від стандарту у досліджених пробах води не виявлено.

У Запорізькій області працює 301 із 332 пляжів, включаючи 285 морських. Решта не відкривалася через неготовність до оздоровчого сезону.

У Миколаївській області працює 6 пляжів, з яких 5 – морські: Коблево-Рибаківська зона (Коблево-лиман, Коблево-море, Рибаківка, Лугове) та м.Очаків на Дніпро-Бузькому лимані. Залишаються закритими 1 пляж у м.Первомайськ і пляж «Дитячий» у м. Очаків через невідповідність води гігієнічним нормам: відхилення виявлено у 1 пробі морської води з пляжу «Дитячий» у м. Очакові (індекс ЛКП 70 тис.) та 2 пробах річкової води – з міського пляжу м. Первомайська за індексом ЛКП (21 тис.), з пляжу «Стрілка» у м. Миколаєві за індексом ЛКП (6200) і за колі-фагами (200 при нормі 100). Заборонено купання, пляжі перебувають під наглядом санепідслужби.

У Херсонській області із загальної кількості 158 пляжів працюють 110 (100 морських та 10 річкових), які мають дозвільні документи.

У Донецькій області на цей період працює 18 пляжів, з яких 11 – морські. Решта не відкриті через оформлення дозвільних документів. Відхилення від стандарту за звітний період виявлено у 2 пробах морської води з пляжів «Готель «Турист» у м. Маріуполі та СРЗ у Приморському районі, які не відкривалися (індекс ЛКП – 240 тис. і 70 тис. відповідно), та 1 пробі річкової води з пляжу «Форест-парк» у м. Комсомольському Волноваського району (ЛКП 5 тис.). На цих пляжах купання заборонено, СЕС здійснює нагляд.

Держсанепідслужба застерігає населення від купання в недозволених місцях. “Пам’ятайте, що захворіти на кишкову інфекцію можна через ковтання води або полоскання рота при купанні у відкритих водоймах, в які дощами з ґрунту змиваються нечистоти”, – йдеться у повідомленні.