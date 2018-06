У столиці пройдуть дні моди New Look Of Kiev

22-24 жовтня в столиці пройдуть Київські дні моди New Look Of Kiev.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила виконавчий директор Київських днів моди Катерина БУДНІК.

За її словами, це нова й перша міжнародна fashion-подія в Україні. «Нова вона, оскільки організована за зразком провідних світових тижнів моди, на якій будуть представлені покази колекцій кращих українських і зарубіжних дизайнерів», - зазначила вона.

К.БУДНІК підкреслила, що ще однією принциповою відмінністю цієї події від інших тижнів моди в Україні є те, що окрім показів передбачена широка освітня програма: лекції, презентації, семінари й майстер-класи провідних міжнародних фахівців у галузі моди.

«Наш захід покликаний прискорити темп життя української моди», - зазначила директор Ukrainian Fashion Museum Зоя ЗВІНЯЦЬКОВСЬКА.

За її словами, для Київських днів моди New Look Of Kiev було проведено відбір дизайнерів. Організаторам було дуже важливо, щоб було представлено нове покоління дизайнерів, які в своїй творчості, а також у роботі із створення й просування fashion-брендів орієнтуються на стандарти, прийняті в світовій моді. Ці дизайнери представляють найцікавішу частину не лише української, але й східноєвропейської моди.

З.ЗВІНЯЦЬКОВСЬКА розповіла, що на Київських днях моди свої колекції покажуть дизайнери, які вже інтегровані в міжнародний fashion-контекст і регулярно беруть участь у міжнародних fashion-проектах; дизайнери, які є частиною не лише української, але й світової моди.

У Київських днях моди New Look Of Kiev візьмуть участь як українські, так і зарубіжні дизайнери, зокрема, Лілія ПУСТОВІТ, Федір ВОЗІАНОВ, Віталій ПАВЛИШИН, Ігор КІКОТЬ, Саша КАНЕВСЬКИЙ, Валерія КОВАЛЬСЬКА, Ксенія МАРЧЕНКО, Маша РЕВА, а також італієць Ламберто ПЕТРІ й бельгієць Марк-Філіп КОДЕР.

Оргкомітет визнає, що Київські дні моди New Look Of Kiev – це лише перший крок української моди на шляху до чіткого й ефективного функціонування за правилами, прийнятими в усьому світі. Величезну роль у цьому процесі відіграє освітня складова. Важлива частина програми Київських днів моди – численні лекції й майстер-класи, які проведуть міжнародні фахівці у галузі моди, модної преси, модної фотографії, реклами й комунікації.

За словами автора й ведучої телепрограми «Тиждень моди з Дар’єю Шаповаловою» Дар’я ШАПОВАЛОВА, на подію приїдуть 17 гостей. Серед них – європейський редактор міжнародного інтернет-агентства для fashion-преси Fashion Wire Daily, fashion-оглядач The Financial Times Годфрі ДІНІ, британський fashion-фотограф Метт ІРВІН, автор блога, книги й телепрограми Face Hunter Айван РОДИК, фотограф Vogue France і style.com Стефан ФЕЖЕР, генеральний директор Look At Me Олексій АМЕТОВ і редактор GQ-Style Олексій ЕСТУЛІН та інші. За її словами, міжнародним представником Київських днів моди New Look Of Kiev є редактор Fashion Wire Daily Г.ДІНІ.

Д.ШАПОВАЛОВА підкреслила, що головне завдання Київських днів моди New Look of Kiev на даному етапі розвитку української моди очевидне – інтегрувати українську моду в світовий процес і представити міжнародному fashion-співтовариству кращих і найбільш перспективних українських дизайнерів.

«Я сподіваюся, що наш проект лише розвиватиметься, оскільки дуже важливо поставити Україну на карті світу моди», - зазначила Д.ШАПОВАЛОВА.