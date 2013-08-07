ДСНС: жителі Горлівки, де на «Стиролі» стався викид аміаку, не зверталися до лікарів зі скаргами на отруєння (доповнена)

* * *Доповнено словами міністра екології О.Проскурякова

Жителі Горлівки Донецької області, де 6 серпня на ПАТ «Концерн «Стирол» стався викид аміаку в повітря, не зверталися до лікарів зі скаргами на отруєння.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф.

У свою чергу прокурор Горлівки Олег Колесник повідомив журналістам, що загрози життю постраждалих під час аварії немає.

«У частини потерпілих – стан тяжкий, але у більшості – середньої тяжкості. Загрози життю немає», - сказав прокурор і додав: «У потерпілих скарги на отруєння аміачною сумішшю. Тобто аміак був рідким, потім він випарувався і викликав отруєння дихальних шляхів».

Міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков сьогодні на брифінгу в Кабміні припустив, що перші висновки комісії з’являться до кінця тижня. За його словами, на підставі цих висновків буде ухвалено рішення про проведення розширеного засідання Кабінету міністрів, про яке повідомив сьогодні прем`єр-міністр України Микола Азаров.

Також Проскуряков підкреслив, що завод із виробництва аміаку, де стався викид, був зупинений на капітальний ремонт.

Як повідомляв УНІАН, вчора о 14.00 на території заводу з виробництва аміаку, під час капітального ремонту цеху № 1 на естакаді сталася розгерметизація труби діаметром 150 мм з рідким аміаком, з подальшим викидом аміаку в повітря.

О 14.30 аварійно-рятівним відділенням концерну «Стирол» викид аміаку було ліквідовано. Загрози населенню і навколишньому середовищу немає.

Водночас, ЗМІ повідомляли, що мешканці міста відчувають у повітрі запах аміаку і намагаються не виходити на вулицю.

У результаті надзвичайної ситуації загинули 5 осіб і 22 особи постраждали. Постраждалі госпіталізовані до горлівських міських лікарень № 2 і 3 і до Донецького обласного клінічного територіального медичного об`єднання імені Калініна.

Для встановлення причин і обставин аварії на місці події працює комісія на чолі з віце-прем`єр-міністром України Юрієм Бойком.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

До Горлівки виїхала слідчо-оперативна група у складі працівників Генеральної прокуратури, МВС і СБУ на чолі із заступником генпрокурора Анатолієм Пришком.

Довідка УНІАН. Аміак є однією з найпоширеніших і небезпечних речовин, що використовуються в промисловості і побуті. Належить до подразнюючих речовин, що вражають шляхи дихання, очі, шкіру, слизові оболонки. За фізіологічною дією на організм відноситься до групи речовин задушливої ​​і нейротропної дії, здатних при інгаляційному ураженні викликати токсичний набряк легенів і важке ураження нервової системи.

При малих концентраціях аміак діє на людину збуджуючи, при великих — може призвести до інвалідності. Найкращі методи захисту — це застосування ізолюючого протигазу, респіратора, захисного костюма типу Л-1, гумових чобіт, рукавичок.

