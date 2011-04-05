На Сумщині митники та дипломати створили злочинну групу

Суми. 5 квітня. УНІАН. На Сумщині викрили злочинну групу, яка займалася ввезенням елітних автомобілів з порушенням законодавства, до складу якої входили митники та працівники дипломатичної служби.

Як повідомило УНІАН джерело у МВС України, в ході проведення оперативно-розшукових заходів УБОЗ МВС України в Сумський області була викрита злочинна схема по ввезенню автомобілів елітного класу.

За даними джерела, було встановлено, що посадові особи Сумської митниці, на протязі лютого – березня 2010 року «в порушення наказів Державної митної служби України, вступивши в злочинну змову з громадянином із міста Києва та працівниками дипломатичної служби, провели митне оформлення автомобілів Mercedes-Benz S500 4 Matic та Mercedes-Benz S500 з наданням пільг по податкам і зборам».

Зазначені дії призвели до того, що на територію України потрапило два автомобіля елітного класу контрабандним способом загальною вартістю 1млн. 43 тис. грн., що призвело до недоотримання до Державного бюджету грошових коштів в сумі 1 млн. 156 тис. грн.

За даним фактом прокуратурою Сумської області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст. 364 КК України.