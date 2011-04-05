Наркоділки виготовляли "товар" у хлібопекарні

Київ. 5 квітня. УНІАН. Працівники Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Черкаській області викрили організовану злочинну групу, яка виготовляла наркотики на території хлібопекарні.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Черкаській області.

"Більше двох місяців тривала робота по встановленню характеризуючих даних учасників злочинної групи. Після проведення ряду підготовчих заходів керівництвом УМВС було прийнято рішення провести спеціальну операцію по затриманню зловмисників. Так, о четвертій годині ранку на території хлібопекарні правоохоронці викрили цілий цех по виготовленню, фасуванню та зберіганню наркотичних засобів. П`ятьох учасників злочинного угруповання міліціонери затримали «на гарячому». По місцю проживання кожного проведено обшуки. Було вилучено 21 кг 245 г готової до фасування та реалізації наркотичної речовини марихуани, певну кількість готової до споживання наркотичної рідини та значна кількість порошкоподібної речовини. Сусіди горе-бізнесмена здогадувались, що він займається незаконною діяльністю, пов’язаною з наркотиками, так як неодноразово одурманені особи (наркомани) серед ночі могли стукати у вікна та просити шприц, щоб придбати собі чергову дозу.", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає перший заступник начальника УМВС Леонід БОЙКО, ніхто навіть подумати не міг, що в одному приміщенні, поряд з випічкою хлібобулочних виробів було налагоджено виробництво наркотиків. Наразі всі учасники організованої злочинної групи затримані, з ними проводяться слідчі дії. Чоловіки дають правдиві покази, у тому числі розповіли про розподіл ролей. Головним фігурантом групи була донька 52-річного приватного підприємця, власника пекарні та станції технічного обслуговування. Всі гроші, які були здобуті злочинним шляхом, вкладались в подальший бізнес СТО і пекарні. На людських сльозах ці люди розвивали свій бізнес і збагачувались певний період часу.

Наразі доведено 10 епізодів збуту, порушено кримінальні справи. Відповідати зловмисникам доведеться за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема, за організацію або утримання місць для незаконного виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів. Працівники міліції і надалі відслідковують наркотрафік, який діяв на території всієї області.