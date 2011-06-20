На Львівщині син зламав батькові 22 ребра

Львівська область. 20 червня. УНІАН. На Львівщині 22-річний чоловік вбив власного батька.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, до Миколаївського райвідділу міліції поступило повідомлення від 22-річного мешканця с. Черниця про те, що він у рові біля будинку виявив труп свого 58-річного батька.

Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що чоловік помер внаслідок гострої крововтрати, причиною якої став перелом 22 ребер, розрив серця та розрив лівої нирки.

Оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що 18 червня близько опівночі на ґрунті неприязних відносин син побив батька і залишив на вулиці біля будинку.

22-річного чоловіка затримали правоохоронці.