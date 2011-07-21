Кабмін пояснив, хто працюватиме під час війни

Київ. 21 липня. УНІАН. Кабінет мністрів України затвердив Порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану.

Відповідну постанову від 13 липня № 753 оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, термін “суспільно корисні роботи” означає види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для задоволення потреб Збройних сил України, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення, не можуть бути пов’язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку, та до яких належить широке коло робіт і послуг, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки.

До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану (крім працездатних осіб, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер), а саме: безробітні та інші незайняті особи; працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їхніми керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу позаштатних (невоєнізованих) формувань цивільного захисту, - у порядку переведення; особи, зайняті в особистому селянському господарстві; студенти вищих навчальних закладів, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів.

З кожною із зазначених осіб укладається строковий трудовий договір.

Забороняється залучати до суспільно корисних робіт малолітніх дітей та дітей віком від 14 до 15 років, жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також вагітних жінок у разі, коли виконання таких робіт може негативно вплинути на стан їхнього здоров’я.

Оповіщення, збір і комплектування груп працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт, безпосередньо забезпечується військовим командуванням за сприяння сільських та селищних голів, керівників підприємств (включаючи житлово-експлуатаційні підприємства, навчальні заклади тощо).

До переліку суспільно корисних робіт, який затверджено Кабміном, відносяться ремонтно-відновлювальні роботи, насамперед роботи, що виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності, розбір завалів, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг.

Крім того, перелік включає будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення та інше.



