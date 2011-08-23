У МВС кажуть, що біля Печерського суду передсвятковий спокій

Київ. 23 серпня. УНІАН. Напередодні свята акції протесту біля Печерського суду проходять спокійно.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, станом на 12.00, біля приміщення Печерського районного суду Києва перебуває близько 150 членів Всеукраїнської громадської організації «Загальновоїнська спілка України» та близько 70 прихильників екс-Прем’єр-міністра Ю. Тимошенко.

«Ситуація поблизу Печерського суду залишається спокійною. Охорону громадського порядку здійснюють близько 70 працівників міліції. Правопорушень не зафіксовано», - інформує УЗГ.