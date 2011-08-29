Донецьким міліціонерам міський голова подарував автозак

Донецьк. 29 серпня. УНІАН. 28 серпня мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО вручив керівництву міської міліції ключі від 10 легкових автомобілів марки «ВАЗ» і «Рено» і одного автомобіля для перевезення затриманих.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні уточнюється, що урочиста передача автомобілів відбулася перед будівлею міськради й була приурочена до Дня міста, яке Донецьк відзначав вчора.

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО нагадав, що нові автомобілі міліція отримує в рамках міської програми «Правопорядок», яка успішно реалізується вже впродовж декількох років.

«Упевнений, що отримані автомобілі значно покращать роботу як патрульної служби, так і ДАІ Донецька», - сказав мер.

