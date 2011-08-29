Донецьким міліціонерам міський голова подарував автозак
Мер сказав «для покращення роботи»
Донецьк. 29 серпня. УНІАН. 28 серпня мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО вручив керівництву міської міліції ключі від 10 легкових автомобілів марки «ВАЗ» і «Рено» і одного автомобіля для перевезення затриманих.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.
У повідомленні уточнюється, що урочиста передача автомобілів відбулася перед будівлею міськради й була приурочена до Дня міста, яке Донецьк відзначав вчора.
О.ЛУК’ЯНЧЕНКО нагадав, що нові автомобілі міліція отримує в рамках міської програми «Правопорядок», яка успішно реалізується вже впродовж декількох років.
«Упевнений, що отримані автомобілі значно покращать роботу як патрульної служби, так і ДАІ Донецька», - сказав мер.