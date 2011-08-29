Затримано двох учасників акції політичних сил 24 серпня в столиці

Київ. 29 серпня. УНІАН. Міліція продовжує проводити перевірку фактів хуліганських дій з боку окремих учасників під час акції політичних сил 24 серпня 2011 року.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається в повідомленні, слідчим відділом ГУМВС України у м. Києві згідно статті 115 КПК (Затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину) затримано двох учасників акції та порушено кримінальні справи за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

«Враховуючи те, що грубе порушення громадського порядку відбувалося з мотивів явної неповаги до суспільства (некоректні лозунги, заклики до невиконання вимог суду і т.д.) та було пов'язано з опором представникам влади, які виконували обов'язки з охорони громадського порядку, згідно з вищевказаною статтею активісти можуть бути позбавлені волі на строк від двох до п`яти років», - інформує УЗГ.



Нагадаємо, що 23 серпня, Окружний адміністративний суд міста Києва видав Постанову щодо заборони проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших зібрань представниками політичних партій та громадських організацій у центрі Києва 24 серпня 2011 року.

Вимоги суду були невиконані та у день святкування 20-ї річниці Дня Незалежності України відбувся мітинг за участю представників політичних об`єднань, під час якого активісти намагалися здійснити пішу ходу до місць, заборонених постановою суду, прорвали кордон із міліціонерів в форменому обмундируванні, завдали тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості працівникам міліції та зруйнували металеву загорожу. Діями правоохоронців – працівників спецпідрозділу «Беркут» - хуліганські дії були припинені.



