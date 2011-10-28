Злочинцям з банди "Башмаки" дали довічне

Одеса. 28 жовтня. УНІАН. Апеляційний суд Одеської області засудив до довічного ув'язнення двох членів організованого злочинного угрупування "Башмаки", ще шестеро отримали 13-15 років позбавлення волі.

Як зазначили в прокуратурі Одеської області, судовий розгляд цієї справи тривав 2,5 роки.

"Один з лідерів злочинної організації і її члени (усього 22 осіб) визнані винними. Двоє підсудних засуджені до довічного позбавлення волі, шість - отримали від 13 до 15 років позбавлення волі, інші також засуджені на різні строки ув'язнення", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що засуджені діяли на території Криму й інших південних регіонів України протягом 1999-2006 років, скоївши низку замовлених убивств, розбійних нападів і інших тяжких і особливо тяжких злочинів.

Лідера "Башмаків" Віктора Башмакова вбили в 1994 році. Усього до складу банди входили понад 100 осіб.

Нагадаємо, на початку 2009 року Генеральна прокуратура передала у Верховний Суд кримінальну справу за обвинуваченням членів організованого злочинного угрупування "Башмаки" у здійсненні навмисних вбивств і низки інших тяжких і особливо тяжких злочинів в 1991-1999 роках.

ТСН