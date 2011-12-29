Харків. 29 грудня. УНІАН. У Харкові пограбовано два ювелірних магазини.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області.

27 грудня близько 18.30 до приміщення одного з ювелірних магазинів на проспекті Гагаріна увірвалися двоє чоловіків. Зловмисники, прикриваючи обличчя шапками та погрожуючи продавцям предметом, схожим на пістолет, розбили вітрину, забрали вироби з дорогоцінних металів і зникли. За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

Пограбування другого ювелірного магазину, який також розташований на проспекті Гагаріна, сталося 28 грудня близько 16.15. Невідомий чоловік, не прикриваючи обличчя, зайшов до приміщення, розбив вітрину, забрав вироби з дорогоцінних металів та зник. За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

На цей час сума збитків встановлюється. По області введено план-перехоплення.