У Києві знайдено мертвою журналістку телеканалу СТБ

Київ. 28 березня. УНІАН. Сьогодні вдень у Києві в орендованій квартирі знайдено мертвою 30-річну журналістку телеканалу СТБ.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, тіло молодої жінки було виявлено у ванній кімнаті.

Як зазначили в главку, видимих тілесних ушкоджень на тілі експертами не виявлено, у квартирі всі речі бували на своїх місцях.

Для встановлення причин смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Водночас у міліції не уточнили прізвище померлої.