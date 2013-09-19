Кузьмін анонсував монографію про кримінальні справи політиків України

Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін анонсував вихід наукової монографії, в якій він розповідає про кримінальні справи опозиційних політиків і екс-президента Кучми. Про це пише газета “Сегодня”.

Зазначається, що 18 вересня в Берліні він анонсував журналістам свою роботу під назвою «Про використання політичного тиску в кримінальному судочинстві. Маніпуляція громадською думкою як засіб уникнути кримінальної відповідальності».

Підготовлену монографію на базі Національної академії внутрішніх справ України. Зазначається, що автор детально препарує гучні кримінальні справи Юлії Тимошенко, Павла Лазаренка, Леоніда Кучми, Юрія Луценка, Георгія Філіпчука.

Кузьмін був куратором розслідування цих справ упродовж кількох років.

Автор заявляє, що ні Тимошенко, ні Луценко не піддавалися політрепресіям, оскільки притягалися за пересічні кримінальні злочини.

«Книгу написано заради справедливості, ніякої іншої мети не було”, - цитує слова Кузьміна видання.

Офіційно в Україні монографія буде представлена на науковій конференції в Харківській національній юридичній академії 10 жовтня. Але не виключено, що першими з нею ознайомляться за кордоном - інтерес до роботи виявили відразу кілька німецьких видавництв, переговори з якими й послужили приводом для приватної поїздки Кузьміна до Берліна (вчора про підписаний контракт нічого не повідомлялося, а в ГПУ творчість першого заступника Віктора Пшонки не коментували), пише газета.

Також зазначається, що в Кузьміна дві вищі освіти — юридична та журналістська. Причому журфак він закінчив раніше, ніж став юристом.