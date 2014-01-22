На Львівщині викрили мережу псевдокредитних спілок

На Львівщині правоохоронці припинили діяльність розгалуженої мережі псевдокредитних спілок.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю МВС України, цього тижня працівники міліції затримали організатора злочинної схеми.

Організація, до складу якої входив ряд суб’єктів підприємницької діяльності, укладала з громадянами угоди про надання послуг, спрямованих на отримання кредитів. Насправді ж ніяких кредитів громадяни не отримували, а лише сплачували кошти у якості гарантійних внесків. Ці кошти шахраї привласнювали.

Злочинну схему, організовану 35-річним львів’янином, викрили працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю спільно з прокуратурою Личаківського району.

Як розповіла УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Львівській області Світлана Добровольська, у схемі було задіяно ряд суб’єктів підприємницької діяльності, назви яких були співзвучними з назвами офіційно діючих кредитних установ. У орендованих офісах працювали спеціально проінструктовані менеджери, котрі укладали з громадянами угоди, нібито спрямовані на отримання кредитів.

З метою введення клієнта в оману, тексти цих угод друкувались дрібним шрифтом і їх зміст був незрозумілим для пересічного громадянина.

У результаті жодних кредитів клієнти не отримували, а лише сплачували власні кошти під виглядом сплати гарантійних внесків для отримання кредитів.

Як результат діяльності цих підприємств, оперативники задокументували залучення коштів громадян на суму понад три мільйони гривень. У результаті проведених санкціонованих обшуків у зловмисників вилучено печатки та штампи суб’єктів господарювання, договори (угоди), первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, а також розписки, інструкції, комп’ютери та інше електронне обладнання, що використовувались для здійснення злочинної діяльності.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Організатора псевдофінансових установ цього тижня затримано за підозрою у скоєнні злочину, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. На даний час встановлено 200 потерпілих внаслідок діяльності псевдокредитних спілок.