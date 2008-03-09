З чого складаються сосиски в українських магазинах (дослідження)

Сосиски, що продаються в українських магазинах у полімерній оболонці, на 45% складаються з емульсії (перемелені та уварені до стану світло-сірої кашки шкура, кістки, субпродукти, відходи м’ясовиробництва) і на 25% із соєвого білка. Вміст у них м’яса — 7%, а м’яса птиці — 15%. Інше складають мука, крохмаль і смакові добавки.

Такими є результати дослідження, проведеного Інститутом екогігієни і токсикології ім. Л. Ведмедя за ініціативою газети "Дзеркало тижня"

Згідно з даними дослідження, сардельки на 35% складаються з емульсії, 30% продукту складає соєвий білок, 15% — м’ясо, 10% — м’ясо птиці. У вареній ковбасі емульсії і соєвого білка міститься по 25%, м’яса — 10%, м’яса птиці — 30%.

«Право на існування має будь-яка продукція, якщо вона відповідає вимогам ДСТУ або ТУ, але при цьому виробник повинен надати покупцям достовірну інформацію про склад продукту», — коментує Клавдія Максименко, яка обстоює права споживачів у рамках проекту ЄС і ПРООН «Співтовариство споживачів і громадські об’єднання».

«Якщо ковбаса виготовлена з крохмалю, сої та інших добавок, її слід і називати відповідно, наприклад соєвий батон, і продавати за відповідною ціною, — підкреслює вона. — Тоді покупець нарешті отримає можливість вибирати між рослинними компонентами та м’ясними і знатиме, що він дає своїм дітям на сніданок — м’ясопродукт чи підфарбовану емульсію з харчовими добавками».