Парламент Криму направить до КС подання

Верховна Рада Криму направить до Конституційного Суду України подання визнати такими, що не відповідають Конституції (неконституційними) ряд статей Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Таке рішення прийняте сьогодні на засіданні кримського парламенту, передає кореспондент УНІАН.

Як сказано в пояснювальній записці до проекту рішення, конституційне подання, зокрема, направлене на забезпечення «конституційного права громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність, на захист від зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірного обмеження конкуренції і недобросовісної конкуренції». У записці наголошується, що витрати учасників закупівлі становлять від 3% до 5% вартості закупівлі. «У зв`язку з великими витратами, які несуть підприємці-учасники торгів, почастішали випадки відмови підприємців від участі в торгах, що призводить до зниження конкурентоспроможності учасників і незалучення потенційних постачальників до участі в торгах», - наголошується в пояснювальній записці.

Крім того, істотно порушує права підприємців – учасників торгів можливість оскарження дій замовника будь-якими іншими особами, котрі не є учасниками закупівель, а також фіксована ціна на товари, роботи, послуги, котра визначається в договорі, в умовах неухильного зростання цін.

Крім того, конституційне подання, на думку його авторів, дасть змогу усунути порушення статей 6 і 36 Конституції України, яке «виражається в наділенні Тендерної палати України, що є союзом громадських організацій, адміністративно-управлінськими функціями, притаманними державним контролюючим органам». «Разом з тим вищеназваними статтями Конституції України встановлено, що влада в Україні здійснюється органами законодавчої, виконавчої і судової влади, тоді як діяльність громадських організацій згідно зі статтею 36 Конституції України має бути направлена на здійснення і захист прав і свобод і задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів громадян», - йдеться в пояснювальній записці.

Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що сьогодні за допомогою тендерів в Україні «розгорнулася шахрайська корупційна схема», через яку місцеві ради «щороку втрачають десятки і сотні мільйонів». Саме тому ВР АРК попросить КС України визнати неконституційними ряд пунктів Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».