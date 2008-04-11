В Ялті зібралася еліта міліції України

В Ялті (Крим) почав роботу семінар-нарада керівного складу оперативного блоку МВС України.

Мета семінару – підведення підсумків роботи оперативних служб МВС України в першому кварталі поточного року, обмін накопиченим досвідом по протидії злочинності на пріоритетних напрямках, вивчення і впровадження в оперативно-розшукову діяльність сучасних науково-технічних методів профілактики, документування, розкриття і розслідування злочинів.

В ході наради будуть визначені характерні тенденції криміногенної ситуації, що склалася на території України, наявні недоліки в оперативно-розшуковій діяльності і шляхи їх усунення.

В роботі наради, під головуванням заступника Міністра внутрішних справ – начальника кримінальної міліції України Володимира ЄВДОКИМОВА, приймають участь керівники оперативних служб МВС України, перші заступники начальників ГУ-УМВС України в регіонах – начальники кримінальної міліції областей, Крим, міст Києва і Севастополя, начальники територіальних управлінь і відділів кримінального розшуку і боротьби з незаконним оборотом наркотиків.

Як повідомляє прес-служба міліції Криму, В.ЄВДОКИМОВ підкреслив, що МВС відмовилося від оцінювання діяльності міліції через призму балансу відсотків, «паличної» системи – більше-менше. «Сьогодні важливе для нас і для держави якісне становлення. Необхідно виявляти і боротися з причинами, а не фіксувати результат кримінальних проявів, профілактувати, не допускати здійснення злочинів. Краще нуль злочинів, ніж 100% їх розкриття. Кримінальні елементи повинні бути під невпинним пресингом і невсипущим нашим контролем. Найголовніше – безпека населення, попередження і недопущення протиправних посягань на інтереси громадян. Основний критерій нашої роботи – думка про неї населення, рівень криміногенної ситуації і безпеки життєдіяльності людей», - заявив заступник міністра.

Виконуючий обов`язки начальника ГУ МВС України в АРК Микола ІЛЛІЧОВ запевнив в ефективності наради. «Сьогодні, без перебільшення, в Ялті зібралася еліта міліції України, - заявив він. - Впевнений, що обмін досвідом роботи, вивчення і упровадження в повсякденну міліційну діяльність нових технологій дозволить підняти якість і результативність оперативної роботи».