Наближається крах екосистеми Азовського моря?

Кримська республіканська Асоціація «Екологія і світ» (КРАЕС) направила звернення генеральному прокурору України й міністру охорони навколишнього природного середовища України, в якому закликає прийняти рішучі заходи для збереження екосистеми Азовського моря.

Про це йдеться у зверненні, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Екологи заявляють, що ще відносно недавно рибні запаси Азовського моря здавалися практично невичерпними, проте вже сьогодні екологи констатують, що екосистема Азовського моря перебуває під загрозою зникнення через безперервне варварське знищення рибних запасів.

«Основним браконьєрським методом, що завдає найбільшої шкоди морським екосистемам, є донне тралення. Хоча офіційно воно було заборонено ще в середині 1970-х років, рибалки продовжують використовувати трали, про що свідчать численні сліди донних тралень. Донне тралення небезпечне, перш за все, тим, що при такому способі вилову риби знищуються також і всі придонні місця мешкання риб та інших гідробіонтів, знищуються молюски-фільтратори – основа кормової бази безлічі риб, у тому числі й осетрових. Крім того, муть, що піднімається, розноситься на десятки кілометрів і різко зменшує прозорість води», йдеться в зверненні.

Не зважаючи на застереження вчених, сьогодні акваторія Азовського моря протралюється найбезбожнішим способом. За даними КРАЕС, зараз тут працює декілька десятків промислових суден, що застосовують усі типи тралів. Вони мають дозволи на роботу кільцевими неводами й обмежену кількість вилову. Насправді ж працюють тралами й приховують загальний улов, де кілограми на папері перетворюються на тонни на ділі.

«У результаті подібних дій не тільки знищуються запаси риби, але й ліквідуються традиційні місця харчування та нересту. Крім того, перспективи збереження підводних лугів ускладнюються ще й тим, що після катастрофи, що сталася нещодавно в Керченській протоці, донна трава прийняла на себе велику кількість мазуту, а надалі була викинута на берег. Ситуація зайшла дуже далеко, й сьогодні врятувати Азовське море, рибу й промисел можуть тільки радикальні рішення», - підкреслили в прес-службі.

Асоціація «Екологія і світ» звернулася до генерального прокурора України, міністра охорони навколишнього природного середовища України з проханням провести перевірку дотримання заборони на траловий лов у Азовському морі й ефективності діяльності органів рибоохорони, посилити контроль над кількістю виловленої риби в Азовському морі, вжити заходів щодо відновлення екосистеми Азовського моря.