Тимошенко не поспішає урізувати зарплату собі і Ющенку

Керівник Головної служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою України та Кабінетом міністрів Секретаріату Президента Ян БЕРНАЗЮК звертає увагу, що останнім часом в Україні набула широкого поширення практика невиконання (невчасного виконання) урядом завдань, передбачених законодавчими актами ВР.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Навіть поверхневий аналіз стану виконання доручень, що містяться в рішеннях парламенту, вказує на наявність зволікань та ігнорування їх положень», – заявив він, посилаючись на те, що бездіяльність уряду йде в розріз з положеннями статей 113, 116 Конституції України (згідно з якими Кабмін є відповідальний, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України, забезпечує виконання законів України та постанов ВР).

Я.БЕРНАЗЮК вказує як на показовий факт прямого ігнорування Кабінетом міністрів постанови ВР «Про заходи щодо упорядкування окремих видатків Державного бюджету України» від 3 березня, спрямованої на скорочення в період фінансово-економічної кризи видатків держбюджету на матеріально-технічне забезпечення органів державної влади, оплату праці та соціально-побутове забезпечення посадових осіб цих органів.

Відповідно до рішення парламенту у першу чергу скорочення щонайменше удвічі заробітної плати стосуватиметься Президента України, голови ВР, прем`єр-міністра, віце-прем`єр-міністрів, народних депутатів, керівного складу Ради національної безпеки і оборони, секретаріату Президента, Державного управління справами, апарату ВР, секретаріату Кабміну, міністрів, а також керівників інших центральних органів виконавчої влади.

Я.БЕРНАЗЮК нагадав, що у постанові також передбачено доручення урядові терміново до 16 березня подати до Верховної Ради відповідні пропозиції стосовно внесення змін до законодавчих актів України.

«Маємо сьогодні вже 17 березня, і жодного рішення або позиції з цього приводу Кабінету міністрів України. При цьому обґрунтована позиція уряду як колегіального органу – також була б позицією», – констатував він.

Зокрема Я.БЕРНАЗЮК назвав не безспірними положення зазначеної постанови, що передбачають зменшення вдвічі фонду оплати праці для працівників державних підприємств-монополістів, оскільки це сотні тисяч звичайних працівників Укрзалізниці, Укрпошти тощо.