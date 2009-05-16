Книгу про підрозділи 3-го Рейху з громадян СРСР презентовано в Криму

У Севастополі презентовано довідник «Повний перелік об`єднань і з`єднань 3-го Рейху з громадян СРСР і емігрантів».

Як передає кореспондент УНІАН, в 109-сторінковому виданні представлені опис бойового шляху тих або інших армій, корпусів, дивізій, бригад, доля їх особового складу після поразки фашистської Німеччини та її союзників у 2-й Світовій війні та статистичний матеріал, що стосується етнічного складу з`єднань і об`єднань, які воювали на боці німців.

Автор довідника - Вадим МАХНО, капітан 1-го рангу, служить в командуванні Військово-Морських Сил України. На брифінгу він повідомив, що брошура видана російською мовою «тільки тому, що всі видані в Росії, використані і оброблені мною при підготовці довідника 11 книг та енциклопедій - російськомовні».

За словами В.МАХНА, в результаті проведених досліджень, він дійшов до висновку, що «на боці гітлерівської Німеччини проти СРСР і союзників воювало понад 100 дивізій і бригад, а також охоронних корпусів.

Таким чином, сказав В.МАХНО, «до довідника увійшло 140 військових організмів, від бригади і вище, що воювали на боці фашистської Німеччини». За його словами, з полками у нього «нічого не вийшло». «Їх було більше 250, тому я просто фізично не зміг обробити весь масив матеріалу», - додав він.

Як зазначив автор, дані він наводив лише в тому разі, якщо вони співпадали як мінімум з двох джерел, «а за основу було взято книгу С.І.Дробязка «Під прапором ворога», видану в 2004 році в Москві».

За словами В.МАХНА, в довіднику «дуже мало українських з`єднань: лише одна дивізія - «Галичина» - і три бригади - парашутна, протитанкова і піхотна». «В 1941 році німці на прохання Східного міністерства відпустили з полону і направили за місцем проживання для обробки землі 277 тисяч 761 українця. Росіян не відпускали з полону, у них були два шляхи - або вдягати німецьку форму і воювати проти своєї країни, або смерть», - заявив він. Тому, зазначив автор, «набагато більше було російських з`єднань і частин, тільки дивізій СС - 5 штук».

На питання про мету видання довідника В.МАХНО відповів: «Не хотів би, щоб існували міфи про народи-зрадники, як, наприклад, міф про кримських татар». «Коли ми говоримо про татарські батальйони - їх було 10 - треба зазначити, що більшість офіцерів у цих батальйонах були росіяни і українці. Коли ми говоримо про батальйони Російської визвольної армії, сформовані в Криму, то в них був дуже великий відсоток кримських татар», - сказав він.

Як додав В.МАХНО, «якщо ми говоримо про РВА генерала Власова, то треба зазначити, що в її складі близько 20 тисяч було татар волзьких». Тобто, підсумував капітан 1-го рангу, «коли ми говоримо про зрадників, треба говорити про всіх зрадників, зраджували всі, і з різних причин люди йшли воювати проти свого, виходить, народу».

Довідник розрахований на журналістів і військових істориків.