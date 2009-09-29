Кадрова революція у Криму

Ряд опонентів голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА звільнили з посад в уряді і парламенті автономії.

Кадрові рішення ухвалювалися на позачерговому засіданні кримського парламенту «пакетом», без обговорення. Засідання тривало кілька хвилин.

Депутата від партії «Союз» Володимира КЛИЧНИКОВА звільнено з посади голови постійної комісії ВР Криму з місцевого самоврядування і адміністративно-територіальних питань. Цю посаду обійняв депутат з фракції Блоку «За Януковича!» Павло ІЄНО.

Член фракції «Курултай-Рух» Абмажіт СУЛЕЙМАНОВ змінив депутата від «Союзу» Ігоря ДИШЛЕВОГО на посаді голови постійної комісії парламенту з аграрних і земельних питань.

Депутата від «Союзу» Світлану САВЧЕНКО звільнено з посади голови постійної комісії ВР Криму з соцпитань, охорони здоров`я і справ ветеранів. Ця посада поки залишається вакантною.

Депутат з фракції Блоку «За Януковича!» Петро ЗАПОРОЖЕЦЬ позбувся посади голови контрольної комісії ВР Криму з питань приватизації. Замість нього цю посаду обійняв Сергій КАЗАЧЕНКО - член фракції «Крим», сформованої «Блоком Куніцина».

Депутата Євгена МИХАЙЛОВА (фракція Блоку «За Януковича!») звільнено з посади першого віце-прем`єра Криму. Такої самої посади позбувся і Едуард ГРИВКОВСЬКИЙ (член партії «Союз»).

Замість них посади перших віце-прем`єрів посіли депутати з фракції Блоку «За Януковича!» Тетяна УМРІХИНА і Микола КОЛІСНИЧЕНКО, які раніше працювали на посадах заступників голови Радміну. Депутата з фракції «Крим» Віталія СТАДНИКА призначено на посаду віце-прем`єра автономії.

Анатолія ПЕТРОВА (якого підтримувала партія «Союз») звільнено з посади міністра ЖКГ Криму. Замість нього призначено Володимира БАЖЕНОВА, який раніше вже працював на цій посаді.

Окрім того, у зв’язку із досягненням граничного віку проходження держслужби Сервера САЛІЄВА звільнено з посади голови Республіканського комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян. Замість нього на цю посаду призначено Едуарда ДУДАКОВА.

«Порушено все! Питання мали зачитуватися, процедура голосування мала бути представлена від початку і до кінця», - заявив журналістам депутат-опозиціонер Олександр СВИСТУНОВ (глава партії «Російський блок»).

«У Криму організовується приватне підприємство, яке очолює пан ГРИЦЕНКО, який призначає, кого хоче і як хоче», - додав він.

«Всі рішення ухвалені у відповідності з регламентом, спроби оскаржити рішення приречені на провал», - підкреслив у свою чергу ГРИЦЕНКО.

У відповідь на дії ГРИЦЕНКА лідер Російської громади Криму, перший віце-спікер парламенту автономії Сергій ЦЕКОВ, голова комісії ВР Криму з науки і освіти Анатолій ЖИЛІН (представник Російської громади) і керівник комісії з культури, справ молоді і спорту Олег РОДИВІЛОВ (лідер кримської організації партії «Російський блок») заявили про залишення своїх посад.

Ситуація у кримському парламенті загострилася наприкінці минулого року.

На початку вересня 2009 року ГРИЦЕНКО повернув групі депутатів-опозиціонерів (представникам Російської громади, партій «Союз» і «Російський блок») документ з вимогою скликати позачергову сесію для розгляду питань про його відставку і звіт уряду автономії.