Туреччина дозволила Газпрому вивчати дно Чорного моря

Туреччина дозволила Росії проведення геологорозвідувальних робіт у своїй винятковій економічній зоні в Чорному морі для реалізації проекту газопроводу «Південний потік», про це йшлося під час телефонної розмови Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА з Президентом Туреччини Абдуллахом ГЮЛЕМ, повідомляє прес-служба Кремля.

«Президент Туреччини повідомив, що відповідно до раніше досягнутих порозумінь на найвищому і вищому рівнях турецьким урядом прийняті всі необхідні рішення про видачу дозволів на проведення геологорозвідувальних робіт у винятковій економічній зоні Туреччини в Чорному морі на користь реалізації проекту газопроводу «Південний потік», - сказано в повідомленні.

МЕДВЕДЄВ висловив упевненість, що це рішення послужить подальшому зміцненню стратегічного характеру російсько-турецьких відносин.

Росія і Туреччина 6 серпня домовилися про можливість будувати в територіальних водах Туреччини газопровід «Південний потік».

Проект «Південний потік» створюється для диверсифікації постачань російського природного газу до Європи і знижень залежності постачальників і покупців від країн-транзитерів, зокрема від України і Туреччини. Його реалізацію вестимуть російський держмонополіст «Газпром» та італійський концерн Eni. Проект передбачає прокладання підводної частини газопроводу завдовжки 900 км від російської компресорної станції «Берегова» в Краснодарському краї до болгарського побережжя. Далі одна з двох гілок наземної частини трубопроводу проляже територією Болгарії і Греції і через Адріатичне море - до Італії. Маршрут другої гілки поки що не визначений. «Газпром» оцінює будівництво газопроводу «Південний потік» у 19-24 млрд. євро. Пропускна спроможність газопроводу має скласти 63 мільярди кубометрів газу за рік.