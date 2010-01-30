Указ Ющенка – ляпас для Польщі

Запрограмований скандал? Як і очікувалося, рішення Віктора Ющенка про присвоєння звання Героя України Степану Бандері викликало в Польщі зливу негативної реакції. Багато хто вважає, що воно може завдати шкоди розвитку українсько-польських відносин. Українці ж запевняють, що це рішення не спрямоване проти якогось народу, і наполягають на своєму праві самим вирішувати, хто гідний бути героєм країни, – пише Юзеф Матуш у польській Rzeczpospolita. Організації кресов’ян і ветеранів, а також поляки з-за східного кордону протестують проти рішення президента України Віктора Ющенка, президентська каденція якого добігає кінця, щодо надання лідеру ОУН-УПА звання Героя України.

«Ганьба Бандері! Ганьба Ющенку! Ганьба тим польським політикам, які бездумно підтримували Ющенка» – написав у своєму блозі ксьондз Тадеуш Ісаковіч-Залеський. Він вважає, що після цього рішення подальше мовчання президента Леха Качинського, прем’єр-міністра Дональда Туска і міністра зовнішніх справ Радека Сікорського буде підтримкою для українських фашистів.

«Це болісне рішення для Польщі і поляків, які так завзято підтримують Україну в її європейських устремліннях, – каже Rzeczpospolita євродепутат від партії «Право і справедливість» Томаш Поремба, член делегації Європейського парламенту у справах відносин зі Сходом Euronest. – Це варто трактувати як певне маніфестування поглядів Віктора Ющенка, адже це звання він присвоїв в останні дні свого президентства», – додав він.

На думку лідера партії Prawica Rzeczpospolitej Марека Юрека, присвоєння звання Бандері «означає крах політики необмеженої підтримки діяльності президента Ющенка, яку вів президент Лех Качинський». У спеціальному зверненні лідер Prawica Rzeczpospolitej написав, що «лише засудження цих злочинів відкриє поле для справжнього взаємного порозуміння. Майбутні взаємовідносини неможливо побудувати на забутті і замовчуванні, а також ігноруванні прав наших співвітчизників».

«Це внутрішня справа України, і я не допускаю думки, і пан президент не допускає, щоб цей крок був спрямований проти когось – зокрема проти Польщі», – сказав в ефірі TVP Info президентський міністр Павел Випих. – Наші історичні відносини – складні і болісні, і ніхто не може перекреслити ці понад 100 тис. жертв. Давайте не будемо боятися вживати це слово – геноцид на Кресах», – додав він. І зазначив, що президент Лех Качинський співпрацюватиме з будь-яким президентом України, якого обере український народ.

Ляпас для поляків

Рішення Ющенка вразило діячів Товариства польської культури Львівщини. «Це страшний ляпас для поляків. Ми будемо протестувати», – обіцяє його очільник Елім Леґовіч.

Ксьондз Тадеуш Ісаковіч-Залеський пише, що указ президента Ющенка зіпсує не тільки польсько-українські відносини, а й допоможе Віктору Януковичу перемогти на виборах. На думку священика з Кракова, «мудрий український народ втомився від глорифікації воєнних злочинців, яку підтримує також фальшива до мозку кісток Юлія Тимошенко». Протестують також діячі Товариства любителів Львова і Південно-Східних Кресів. «На жаль, сталося те, чого можна було сподіватися від президента України Віктора Ющенка, президентська каденція якого добігає кінця. Своїм указом він визнав злочинця з ОУН-УПА Степана Бандеру Героєм України. Це ляпас по обличчю полякам, а особливо нашій владі, яка небайдуже спостерігала за тим, що відбувається в Україні і називала Ющенка другом Польщі і поляків», – написали представники Товариства любителів Львова і Південно-Східних Кресів з Ярослава (Підкарпаття).

«Це сумна новина. Різня наших співвітчизників, здійснювана УПА, має для нас обличчя Степана Бандери», – сказав Rzeczpospolita Ян Бяловонс, чимало близьких і друзів якого вбили українські націоналісти. Його рідне село Ігровіца в Тернопільській області було піддане пацифікації на Святвечір 1944 року. Бяловонс врятувався в останню мить, вистрибнувши з вікна.

«Визнання Бандери «героєм України» – страшний удар для польсько-українського єднання. Не можна вшановувати людиновбивцю», – підкреслив він.

Історик і дослідник Східних Кресів Ева Семашко нагадала, що гаслом українських націоналістів було «Україна для українців», а терени майбутньої української держави повинні були бути «очищені» від ляхів. «Бандера був творцем цієї ідеології. Його відповідальність за вбивства поляків не можна заперечувати», – підкреслює вона.

Звання – за героїзм і самопожертву

«За незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву у боротьбі за незалежну Українську державу постановляю: присвоїти звання Герой України… Бандері Степану Андрійовичу», – написав президент в указі. Своє рішення Ющенко оголосив під час урочистого відзначення Дня Соборності України (об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки 22 січня 1919 року). Присвоєння Бандері цього звання роками вимагали діячі українських організацій, які вшановують культ Бандери і вважають його національним героєм. Цього вимагала і популярна на Західній Україні націоналістична партія «Свобода», а також численна українська діаспора в Канаді. Її представники надсилали листи і електронні повідомлення президенту України. «Ми чекали на це багато років. Ми дуже пишаємося, – сказав Rzeczpospolita глава Крайового братства вояків ОУН-УПА в Києві Орест Васкул. – Шкода, що Ющенко віддав належне Бандері так пізно. Він повинен був зробити це раніше. Від цього виграв би народ і сам президент, який, безумовно, здобув би більшу підтримку на виборах», – додав він.

Дід заслужив це звання

Почесне звання від президента Ющенка отримав у Києві Степан Бандера – онук колишнього провідника ОУН-УПА, який має канадське громадянство, але вже кілька років мешкає в Україні. Він з гордістю підкреслив, що рішення Ющенка означає віддання історичної справедливості його діду. В інтерв’ю, яке він дав «Польському Радіо», він визнав, що дід воював з польською державою. Однак він воював не проти поляків, німців чи радянської армії, а за незалежну Україну. Онук Бандери вважає, що це внутрішня справа України. «Не треба трактувати це як образливий крок чи дії, які мають загострити відносини з Польщею», – підкреслив він. Він вважає, що українці мають право визначати, хто є героєм цієї країни. «Трактуючи проблему в ширшому плані, на кожну Волинь знайдеться операція “Вісла”», – аргументує онук Степана Бандери.

В інтерв’ю Rzeczpospolita у вересні минулого року Віктор Ющенко сказав: «Під час війни поляки, прагнучи повернути незалежність, створили Армію Крайову. Відомо, як комуністична влада ставилася до Армії Крайової після війни. Однак Польща стала вільною, і поляки тепер можуть дати належну оцінку діяльності Армії Крайової. Схожими були й мотиви створення УПА в Україні – метою було здобуття незалежності України. Трагедія в тому, що були зіткнення українців з поляками, що ми воювали одне з одним. Сьогодні поляки хочуть вшанувати пам’ять кожного, хто боровся за незалежність Польщі. Так само і українці. Однак ми не робимо це проти когось – ані проти Польщі, ані проти Росії».

Суперечлива постать України

В Україні лідера Організації Українських Націоналістів оцінюють неоднозначно. У західній частині країни він вважається героєм, йому зводять пам’ятники, публікуються комікси, в яких описується його життя. У Львові велику популярність має ресторан «Криївка», стилізований під давні схованки УПА, а плакати на стінах розповідають про героїчну діяльність провідника українських націоналістів. Улітку минулого року українські націоналісти організували велосипедний пробіг шляхами Бандери. Молоді велосипедисти мали проїхати територією Польщі і дістатися Мюнхена, де був похований Бандера. Польські прикордонні служби не впустили велосипедистів до нашої країни. На сході націоналістів і мешканців Західної України і досі нерідко називають «бандерівцями» – цей термін виник ще за часів СРСР. Жителі Донецька чи Луганська вважають Степана Бандеру злочинцем, який співпрацював з нацистами.

Переклад inozmi.glavred