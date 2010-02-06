Погода в Україні у день виборів

7 лютого в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише у західних областях та місцями у південній частині невеликий сніг, мокрий сніг, в Криму - з дощем. На дорогах ожеледиця, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер очікується переважно східний, 7-12 м/с. У Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18° морозу, місцями 20-22°, вдень 8-13° морозу; у західних областях вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу (на Закарпатті та півдні Одещини вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°).

У Криму вночі 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на південному узбережжі вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Київській області у неділю опади не очікуються. Температура вночі 13-18°, місцями до 22°, вдень 8-13° морозу. У Києві вночі 15-17°, вдень 9-11° морозу.