Севастополю презентували законопроект про його статус

Проект закону про місто зі спеціальним статусом Севастополь, розроблений в міністерстві регіонального розвитку і будівництва, презентували представники Кабінету міністрів України.

Законопроектом вводиться поняття «Великий Севастополь», на території якого створюються органи самоврядування - п`ять громад: Інкерманська міськрада, Севастопольська міськрада (територія юрисдикції - малий Севастополь, в межах забудови), Балаклавська міськрада (нині Балаклавська райрада), Качинська селищна рада, Орлиновська, або Байдарська сільрада зі своїми територіями юрисдикції.

«Створюється Рада великого Севастополя, котрій передаються ті повноваження, які нераціонально, недоцільно чи неможливо передати на рівень громад, тобто, на нижчий рівень», - сказав журналістам у Севастополі директор Департаменту місцевого самоврядування і адміністративно територіального устрою Юрій ГАНУЩАК. Рада великого Севастополя матиме власний виконавчий орган, чого немає у всій Україні, зазначив він.

Окрім цього, за словами ГАНУЩАКА, «передбачається створити одну державну адміністрацію Севастополя - севастопольську міську адміністрацію - що має контрольні функції відносно місцевих органів самоврядування, плюс координаційні повноваження щодо органів виконавчої влади, які мають територіальні відділення, перш за все це «силовики», плюс певні організаційні повноваження з управління, передбачені державою щодо держфункцій».

«Була чимала підтримка, хоча міська рада Севастополя об`єктивно не може відверто бути зацікавлена в цьому законі, тому що він перерозподіляє ту владну структуру, яка на сьогодні є», - відповів ГАНУЩАК на питання, як севастопольці зустріли законопроект.

Як стверджує чиновник, «ряд сільських голів, Інкерманський міський однозначно «за», хоча всі висловлювали певні пропозиції й зауваження».

Проект розроблено на виконання плану заходів із реалізації концепції реформи місцевого самоврядування, затвердженої урядом 29 липня 2009 року.

Далі законопроект має пройти обговорення в міністерствах і відомствах, «після чого остаточний документ піде на засідання Кабінету міністрів України, а далі вже - політичне рішення», сказав ГАНУЩАК.

Верховна Рада IV скликання чотири рази ухвалювала закон «Про місто-герой Севастополь», проте президент кожного разу повертав його до парламенту, як такий, що не відповідає Конституції України.