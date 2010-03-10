Колесніченко пропонує субтитрувати фільми регіональними мовами

Голова ради всеукраїнської громадської організації «Правозахисний громадянський рух «Російськомовна Україна», депутат Верховної ради від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО пропонує дублювати або субтитрувати іноземні фільми регіональними мовами.

«В жодній країні не існує законодавства, яке б забороняло показувати кінематографічну продукцію будь-якою мовою національних меншин», - заявив він на прес-конференції в УНІАН.

За словами депутата, за кордоном дистрибуторів не зобов`язують забезпечувати дубляж чи субтитри іноземних фільмів державною мовою з метою їх виходу в прокат.

«Єдиним нормативним винятком є вимога або інколи рекомендація дублювання або субтитрування художніх чи анімаційних фільмів для дітей державною мовою в деяких країнах. У решті випадків дистрибутори фільмів самостійно вирішують, якою має бути мова прокату того чи іншого фільму», - заявив КОЛЕСНІЧЕНКО.

Він наполягає на відміні прийнятої Міністерством культури і туризму України постанови, яка «обмежує права національних і мовних меншин України».

КОЛЕСНІЧЕНКО пропонує Верховній Раді внести зміни до закону про кінематографію, відповідно до яких «іноземні фільми для розповсюдження в Україні можуть бути дубльовані чи озвучені, або субтитровані державною мові, регіональною мовою або мовою меншин на вибір розповсюджувача».

Як повідомляв УНІАН, за даними Міжнародної асоціації виробників і дистрибуторів фільмів Motion Picture Association, загальна сума надходжень від кінопрокату в Україні за січень-лютий 2010 року становила 102 млн. грн., що на 50% більше, ніж за той самий період минулого року.

За цей період кінотеатри в Україні відвідали 2 млн. 976 тис. глядачів, що на 18% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Загалом за 2009 рік загальна сума надходжень від кінопрокату в Україні становила 420 млн. грн., що на 37% більше, ніж попереднього року. Кінотеатри торік відвідали 14 млн. 960 тис. глядачів, що на 15% більше, ніж в 2008-му.