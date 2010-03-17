Татари хочуть, щоб Європа визнала їх виселення з Криму геноцидом

Лідер меджлісу кримських татар Мустафа ДЖЕМІЛЄВ хотів би, щоб Європарламент схвалив резолюцію про депортацію його народу, визнавши геноцидом виселення з Криму в 1944 році.

"23 жовтня 2008 року демократичні сили України із глибоким задоволенням привітали резолюцію, яка визнала голодомор, організований радянським режимом, злочином проти людяності. Схожа оцінка Європарламентом геноциду та депортації кримських татар з їх рідної землі, за якою слідувало майже піввікове вимушене життя у вигнанні, стало б значним внеском у справу відновлення правди та справедливості до цієї нації", - сказав ДЖЕМІЛЄВ під час слухань у Європарламенті, організованих депутатом Леонідасом ДОНСКІСОМ (група ліберальних партій, Литва), передає кореспондент УНІАН у Брюсселі.

Лідер меджлісу заявив, що така резолюція сприяла б покращенню міжетнічного клімату в Криму.

В травні 1944 року тодішній керівник СРСР Йосиф Сталін підписав підготовлену НКВС постанову "Про виселення кримських татар з Кримської АРСР до Узбецької РСР". Їх звинуватили у співпраці з фашистами. Депортація розпочалася вранці 18 травня 1944 року і була завершена до вечора 20 травня. До 190 тисяч кримських татар виселили з території півострова. Крім татар, з Криму виселили представників інших народів: на початку війни, в 1941 році - кримських німців; у 1944 році - вірмен, болгар і греків. Масове повернення депортованих почалося наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років. З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації.

ДОНСКІС вважає за можливе прийняття резолюції. "Така резолюція мала б сенс, як звістка про те, що Європарламент вважає кримських татар дуже важливою східноєвропейської культурою, народом, гордим народом, який здійснив дуже європейські й дуже мирні шляхи боротьби за повернення на свою історичну батьківщину. Я вважаю, що це має бути просто позитивна якась резолюція, зміст якої - звернути увагу великих країн і великих членів ЄС на такі малі народи і культури", - сказав євродепутат у коментарі УНІАН.

Він зазначив, що навряд чи є сенс приймати резолюцію, в якій містилася б виключно оцінка геноциду та депортації кримськотатарського народу, оскільки цей злочин відноситься до ряду інших численних злочинів сталінського режиму, вже засуджених Європарламентом.

"Якщо це буде просто механічний повтор того, що було, так немає сенсу просто в цьому. Всі ж розуміють, що, приміром, Голодомор - це злочин проти людства, так само як і будь-яка інша форма геноциду. Але щоразу про це заявляти, напевно, не варто, тому що почнеться інфляція самих резолюцій Європарламенту", - сказав ДОНСКІС.

Він підкреслив, що в резолюції Європарламенту міг би бути відзначений, як унікальний, виключно мирний підхід кримськотатарського народу до відстоювання своїх прав.

"Я вважаю, чим унікальний цей зразок - виключно мирним шляхом, який здійснили кримські татари. Ми ж бачимо, що світ знову погруз у крові й ненависті. Ми розраховували на те, що після падіння Берлінського муру з`явиться більше свободи, гармонії, щастя, але, на жаль, ми бачимо, що не дуже реалістичним є такий сценарій", - підкреслив депутат.