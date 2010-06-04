Як українці оцінюють 100 днів роботи Януковича (опитування)

64,9% українців позитивно оцінюють перші сто днів перебування Віктора ЯНУКОВИЧА на посту президента, протилежної точки зору дотримуються близько чверті опитаних (24,1%), важко відповісти на запитання 11% респондентів, повідомив на прес-конференції директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО, посилаючись на результати опитування.

За його словами, думка більш ніж половини громадян України - 53,4% - про ЯНУКОВИЧА за час його перебування на посаді президента не змінилася. Згідно з опитуванням, близько третини опитаних (34,2%) заявили, що їх думка про ЯНУКОВИЧА покращалася, 9,4% відзначили, що змінилася у гірший бік. Важко відповісти на запитання 3% респондентів.

Як відзначив ФЕСЕНКО, якби вибори глави держави відбулися найближчої неділі, то ЯНУКОВИЧ одержав би 46,9% голосів українців.

Дані відбивають об`єктивні тенденції, які пов`язані з тим, що українське суспільство втомилося від політичних конфліктів, вважає директор Інституту Горшеніна.

«І стабілізація політичної влади, і відносна стабілізація політичної ситуації були позитивно оцінені не лише прихильниками ЯНУКОВИЧА, оскільки тих, хто хоче голосувати за ЯНУКОВИЧА, менше за тих, хто позитивно оцінює його діяльність», - відзначив ФЕСЕНКО.

Він вважає, що, висловлюючи довіру президенту, суспільство таким чином реалізує своє очікування політичної стабільності.

ФЕСЕНКО.думає, що дані опитування відбивають стан очікування суспільства від нової влади: «Це така стримано позитивна оцінка діяльності президента, але те, що більшість не змінила свого ставлення до ЯНУКОВИЧА, свідчить лише про кредит довіри - те, що ми називає «медовим місяцем президентства».

«Ми зробили висновок, що медовий місяць нової влади ще триває. За традицією, перші 100 днів - це і є медовий місяць, але наскільки він буде довгим: триватиме до осені, місцевих виборів чи буде ще коротшим, - побачимо», - відзначив директор Інституту Горшеніна.

Всеукраїнське соціологічне дослідження проводилося з 24 травня до 3 червня Інститутом Горшеніна. Всього, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2 тис. респондентів у 160 населених пунктах, які презентують доросле населення віком від 18 років. Квотами: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому проживає респондент. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.