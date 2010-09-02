Школи приховують травми дітей?
12:00, 02 вересня 2010Крым
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Міносвіти отримало подання
Прокуратура Криму внесла подання до Міністерства освіти та науки автономії з вимогою уважніше ставитися до випадків шкільного травматизму, повідомила її прес-служба.
Документ направлено після перевірки дотримання законодавства щодо створення безпечних умов здобування освіти.
«Наглядове відомство встановило факти приховування випадків травмування школярів, формалізму при розгляді подій, коли винними найчастіше визнають самих учнів і не вживають належних заходів реагування для попередження фактів травматизму», - йдеться в прес-релізі.
Порушення також виявлено при виконанні вихователями дитсадків обов`язків із охорони життя та здоров`я дошкільнят.
Прокуратура порушила дві справи.
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