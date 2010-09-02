Школи приховують травми дітей?

Прокуратура Криму внесла подання до Міністерства освіти та науки автономії з вимогою уважніше ставитися до випадків шкільного травматизму, повідомила її прес-служба.

Документ направлено після перевірки дотримання законодавства щодо створення безпечних умов здобування освіти.

«Наглядове відомство встановило факти приховування випадків травмування школярів, формалізму при розгляді подій, коли винними найчастіше визнають самих учнів і не вживають належних заходів реагування для попередження фактів травматизму», - йдеться в прес-релізі.

Порушення також виявлено при виконанні вихователями дитсадків обов`язків із охорони життя та здоров`я дошкільнят.

Прокуратура порушила дві справи.