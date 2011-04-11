Станцію попередження про ракетний напад у Криму треба демонтувати

Радіолокаційні станції попередження про ракетний напад (РЛС СПРН) часів СРСР, які розташовані на українській території - у Севастополі і Мукачевому, мають бути демонтовані, заявив голова Державного космічного агентства України Юрій АЛЕКСЄЄВ на прес-конференції у понеділок, передає кореспондент УНІАН.

Українські РЛС СПРН є власністю України і дозволяють відстежувати пуски ракет на відстані до 1,5 тисяч кілометрів. Відповідно до російсько-української угоди, інформація з цих РЛС, які ведуть спостереження за космічним простором над центральною і південною Європою, а також Середземномор`ям, надходила на центральний командний пункт супутникової системи протиракетного спостереження (Солнєчногорськ) Ккосмічних військ РФ.

Державна дума Росії у січні 2008 року прийняла закон «Про денонсацію угоди між урядом Російської Федерації й урядом України про засоби систем попередження про ракетний напад (СПРН) і контролю космічного простору (ККП)». Президент РФ підписав документ.

За словами АЛЕКСЄЄВА, ДКАУ провело дві наради з питання СПРН і за їх результатами виступило з пропозицією демонтувати станції. «У своєму нинішньому стані станції СПРН Україні не потрібні. Ці станції не модернізувалися десятки років, а там стоять електронно-обчислювальні машини «Мінськ-22» 65-70-го років виготовлення. Тільки для охолоджування цих машин у процесі роботи необхідно близько 1 мільйона гривень на рік, тоді як усіх їх можна замінити двома-трьома добрими комп`ютерами. Сам процес демонтажу ми розписали на 2-3 роки, за цей час ми можемо створити свою систему, яка ці дві станції замінить і функціонуватиме ефективніше», - сказав голова Державного космічного агентства України.

На запитання про фінансування робіт з демонтажу станцій, АЛЕКСЄЄВ відповів: «Наприклад, на кожній станції по 10 тисяч квадратних метрів шиферу, якщо ми його охайно знімемо і продамо - от уже щось і заробили».

Він також повідомив, що у ДКАУ є напрацювання зі створення нових систем локації - станцій контролю космічної обстановки. «Ці станції будуть поворотними, а не стаціонарними, як нинішні СПРН. Деякі депутати пишуть нам листи про те, що давайте на 10 градусів повернемо севастопольську РЛС СПРН і дивитимемося в небезпечну зону, але ми показуємо картинки, що це насправді два бетонні футбольні поля і простіше збудувати нові, ніж повернути. Нові станції контролю космічної обстановки стежитимуть за космічними об`єктами, тому що близько 3% апаратів запускається інкогніто. Ми хочемо знати, що літає над Україною», - заявив АЛЕКСЄЄВ.